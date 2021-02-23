Türkan Şoray'ın son hali inanılmaz! Yorum yağdı

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, ‘Cushing sendromu’na yakalandıktan sonra kortizon tedavisi nedeniyle kilo almıştı. Bir yılda 20 kilo veren 'Sultan' eski formuna geri dönmüştü.

Bugün Instagram hesabından yeni paylaşım yapan Türkan Şoray, geçen zamana rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Paylaşımın altına 'Hediye kupamla kahve' notunu düşen Türkan Şoray'a övgü dolu mesaj gelirken, bir kısım takipçisi de Şoray'ın photoshopla kendini güzelleştirdiğini iddia etti.





