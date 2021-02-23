MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkan Şoray'ın son hali inanılmaz! Yorum yağdı

Türkan Şoray'ın son hali inanılmaz! Yorum yağdı

23.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkan Şoray'ın son hali inanılmaz! Yorum yağdı

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray "hediye bardağımla kahve içerken" diyerek bir son halini paylaştı. 'Sultan' son görünümüyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından 'Sultan' lakaplı Türkan Şoray, ‘Cushing sendromu’na yakalandıktan sonra kortizon tedavisi nedeniyle kilo almıştı. Bir yılda 20 kilo veren 'Sultan' eski formuna geri dönmüştü.

152793223_1941600239331840_3984214513418894708_n

Bugün Instagram hesabından yeni paylaşım yapan Türkan Şoray, geçen zamana rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Paylaşımın altına 'Hediye kupamla kahve' notunu düşen Türkan Şoray'a övgü dolu mesaj gelirken, bir kısım takipçisi de Şoray'ın photoshopla kendini güzelleştirdiğini iddia etti.

153085895_438443954064989_6310874347210566760_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Dedikodulardan bunalan Ebru Ceylan soluğu Dubai'de aldıDedikodulardan bunalan Ebru Ceylan soluğu Dubai'de aldı
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte gerçek sanatçı işte hamımefendi ne varsa eskilerde var valla

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

İran'da çok önemli karar askıya alındı!

İran'da çok önemli karar askıya alındı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Diğer Haberler

Drew Barrymore, Playboy’a çırılçıplak poz verdi! Gelen hediyeye kayıtsız kalamadı

Playboy’a çırılçıplak poz verdi! Gelen hediyeye kayıtsız kalamadı

Serpil Çakmaklı'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı! 'Kanal kanal dolaşırım'

İbrahim Tatlıses paylaşımı olay oldu! O yoruma kızdı

Dedikodulardan bunalan Ebru Ceylan soluğu Dubai'de aldı

Dedikodulardan bunalan Ebru Ceylan soluğu Dubai'de aldı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Aleyna Tilki'den Retrograde sitemi! 'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım...'

Sitem etti! 'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım'

Serenay Sarıkaya reklam mı yapıyor? Yüzüklerinin fiyatı olay!

Yüzüklerinin fiyatı ortaya çıktı! Reklam mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.