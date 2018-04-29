MAGAZİN

Türkan Şoray kendisini canlandıracak oyuncuyu seçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Müjdat Gezen’in yeni müzikalinde Türkan Şoray’ın gençliğini oynayacak isim belli oldu. Aranan oyuncu gazete ilanıyla bulunamayınca devreye Şoray girdi, kendisini oyuncu Melike İpek Yalova’nın canlandırmasını istedi

Türkan Şoray kendisini canlandıracak oyuncuyu seçti

Müjdat Gezen, hem yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği müzikal projesi için oyuncu arayışına başlamış, Türkan Şoray’ı canlandıracak oyuncuyu bulmak için de geçen ay gazete ilanı vermişti.

Role 197 kişi aday oldu, ancak hiçbiri seçilmedi. Müjdat Gezen, sonunda Türkan Şoray’ın devreye girdiğini ve oyuncuyu kendisinin seçtiğini söyledi.

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Hürriyet’in haberine göre Gezen, “İlandan bir gün sonra yüzlerce kişi aradı. Talep çok olunca iki gün sonra sınav yaptık. Ama gelenlerin Türkan’la alakası yoktu. Kimi aşırı kiloluydu, kimi 50 yaş üstüydü. Hatta mavi gözlü, sarı saçlılar bile geldi” dedi.

Oyuncu ayrıca sınav sonrası 197 kişiyi 68’e düşürdüklerini ama yine de aradıkları kişiyi bulamadıklarını söyledi. Gezen, oyuncu seçme sürecini şöyle anlattı:

MELİKE İPEK YALOVA'YI BEĞENDİ

“Türkan dedi ki ‘Melike İpek Yalova’yla bir görüşelim. Ben kendisini beğeniyorum, bana da çok benziyor. Ben de Melike’ye ulaştım. Konuştuk ve anlaştık.”

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Gezen, Yalova’nın teklif karşısına çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Zaten Melike de Türkan Şoray hayranıymış. Her filmini izleyip her olayını takip ediyormuş. Benimle görüşmeye geldiğinde heyecandan titriyordu.”

Provalarına eylül ayında başlanacak müzikal, ekimde Maslak TİM Show Center’da sahnelenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray Melike İpek Yalova

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