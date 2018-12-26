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Turkcell'den yeni 'hotspot' açıklaması geldi! Geri adım attı...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 26.12.2018 09:36 | Son Güncelleme

Turkcell geçtiğimiz günlerde yaptığı, hotspot kullanımı için abonelerinden ücret alacağına ilişkin açıklamanın büyük tepki çekmesinin ardından geri adım attı. Hatırlanacağı üzere Vodafone da dün bir açıklama yapmış ve abonelerinden bu işlem için herhangi bir ücret talep etmeyeceğini ifade etmişti.

Turkcell'den yeni 'hotspot' açıklaması geldi! Geri adım attı...

Kullanıcıların telefon üzerinden herhangi bir cihazla yaptığı internet paylaşımını tanımlayan hotspot'un Turkcell aboneleri için aylık 9 TL'lik ücretle kullanılmaya başlanacağının ortaya çıkması tepkilere neden olmuş, kullanıcılar şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Vodafone ise olayın hemen ardından yaptığı açıklamada kendilerinin abonelerinden herhangi bir ek ücret almayacağını kaydetmişti.

TURKCELL'DEN YENİ 'HOTSPOT' AÇIKLAMASI

Turkcell ise gelen tepkilerin ardından geri adım attı ve yaptığı yazılı açıklamada şu satırları kaydetti:

"Turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek. Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 Ocak’tan itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.

Hotspot’la farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL’ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB’lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB’lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler.

15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girecek bu yenilikler sayesinde müşterilerimizin kişisel internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Hotspot konusu da dahil olmak üzere müşterilerimizden gelebilecek her konudaki yeni öneri ve talepleri her zaman dikkate alarak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

VODAFONE'DAN AÇIKLAMA

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
turkcell vodafone hotspot ücretlendirme Teknoloji

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