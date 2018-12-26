Turkcell'den yeni 'hotspot' açıklaması geldi! Geri adım attı...

Kullanıcıların telefon üzerinden herhangi bir cihazla yaptığı internet paylaşımını tanımlayan hotspot'un Turkcell aboneleri için aylık 9 TL'lik ücretle kullanılmaya başlanacağının ortaya çıkması tepkilere neden olmuş, kullanıcılar şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Vodafone ise olayın hemen ardından yaptığı açıklamada kendilerinin abonelerinden herhangi bir ek ücret almayacağını kaydetmişti.

TURKCELL'DEN YENİ 'HOTSPOT' AÇIKLAMASI

Turkcell ise gelen tepkilerin ardından geri adım attı ve yaptığı yazılı açıklamada şu satırları kaydetti:

"Turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek. Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 Ocak’tan itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.