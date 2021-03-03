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Turkcell eMilli Takım FIFA21 seçmelerinde büyük final

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 03.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Turkcell eMilli Takım FIFA21 seçmelerinde büyük final

Turkcell’in isim sponsoru olduğu seçmelerde eMilli Takım’ı FIFA oyununda temsil edecek 4 oyuncu 5 Mart’ta belli oluyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in isim sponsorluğunu yaptığı Futbol eMilli Takımı’nın 2021 kadrosunun belirlenmesi için sona gelindi. FIFA ve UEFA’nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takım’ının belli olacağı, Turkcell eMilli Takım seçmelerinde FIFA oyunu için büyük final yaşanacak. FIFA eNations Cup elemelerinde Türkiye’yi temsil edecek kadroların belirleneceği FIFA Büyük Finali 5 Mart’ta Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 1 ay süren Turkcell eMilli Takım seçmeleri sonunda Kaan Tüzün, Emirhan Erdem, Maruf Efe Okumuş, Özberk Özdemir, Emre Kayır, Yavuz Emre Yar, İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop, büyük finalde mücadele etme hakkını elde etmişti. Riva’daki final sonunda seçilecek 4 oyuncu, eNations Cup ön elemelerinde mücadele edecekler.

HEDEF ENATİOS CUP VE E-EURO 2021 BİLETİ

PES ve FIFA takımlarının belirlenmesiyle eMilli takımlarımız uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmeye başlayacaklar. eMilli takımlarımız, ilk olarak eEuro 2021 elemeleri, daha sonra ise eNations Cup elemelerinde başarılı olarak bu turnuvalara katılmak için mücadele edecekler. E-Euro 2021 finalleri İngiltere’de, eNations Cup finalleri ise Danimarka’da gerçekleştirilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell Türkiye
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