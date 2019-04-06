Turkcell internet sorunu ile gündeme geldi

Turkcell ve Superonline sahipleri bugün internet sorunu yaşamaya başladı. Hem ev interneti hem de hücresel veri bağlantısında sorunlar yaşayan Turkcell kullanıcıları, sorunları Twitter’dan dile getirdi. Turkcell cephesi de konuyla ilgili acil bir açıklama yaptı.

Turkcell Müşteri Hizmetleri’nin Twitter hesabından; “Teknik bir çalışma nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İlerleyen saatlerde tekrar denemenizi rica ederiz.” bilgisi paylaşıldı.

Turkcell cephesi maalesef ki internet kesintisinin neden kaynaklandığını belirtmiyor. Bu kesintinin dün Türkiye’de İstanbul ve İzmir‘e düzenlenen DDOS saldırısı ile alakası olabileceği söyleniyor.

Turkcell’deki internet sorununun belli bölgelerde yaşandığını Türkiye genelinde bir sorunun olmadığını belirtelim. Peki, siz hangi internet servis sağlayıcısından hizmet alıyorsunuz? Siz de internet kesinti sorunu yaşanıyor mu?

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