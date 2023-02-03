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Türkçenin nasıl yazılır, Türkçenin yazımı nasıl olmalıdır? Türkçenin mi Türkçe'nin mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.01.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için konuşma dili kadar yazım diline de dikkat etmek gerekir. Bir kelimeyi imla hatası yapmadan yazmak oldukça önemlidir. Kelimelerin yazımına dair en sık yapılan hata, birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldıklarını bilmemektir. Türkçenin kelimesi de yazılışı konusunda en çok yanlış yapılan kelimelerden biridir. Özel isimlere gelen eklerin nasıl yazılacağı konusu sıklıkla karıştırılır. Peki, Türkçenin nasıl yazılmalıdır?

Türkçenin nasıl yazılır, Türkçenin yazımı nasıl olmalıdır? Türkçenin mi Türkçe'nin mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin kelimesinin doğru yazımı oldukça merak edilmektedir. Dil isimlerinin özel isim olduğu ve özel isimlerin sonuna gelen eklerin kesme işareti ile ayrılması gerektiği kuralından dolayı bu kelimenin yazımı sıkça karıştırılmaktadır. Her ne kadar böyle bir kural olsa da bazı durumlarda istisnalar da vardır. Türkçenin kelimesi de bu istisnalar içinde yer alır. Türkçenin kelimesi ile ilgili doğru yazımı bazı istisnalar dâhilinde değerlendirilir.

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Türkçenin nasıl yazılır?

Türkçenin mi Türkçe'nin mi şeklinde doğru yazım olduğu pek çok kişinin kafasını karıştırmaktadır. Çünkü Türkçe kelimesinin özel isimmiş gibi algılanması ve özel isime gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılması kuralı vardır. Türkçe özel bir isimdir ancak sonunda bulunan "+çA" eki dolayısıyla kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu nedenle de Türkçenin yazımı da bitişik olmalıdır. Yani Türkçe kelimesinden sonra gelen “-in” ekinin kesme işareti ile ayrılmasına gerek yoktur. Bu şekilde kesme işareti ile ayrılarak yazılırsa hatalı bir kullanım ve yazım yapılmış olur. Türkçenin doğru yazılışı özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılmaması gerektiği kuralı dâhilinde bitişik olmalıdır.

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Türkçenin yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bazı kelimelerin yazımı konusunda çok sık hata yapılır. Bu hatayı önlemek için TDK’ye bakmak yeterlidir. Türkçenin TDK kurallarına göre birleşik yazılması gereken bir kelimedir. Eğer kesme işareti ile ayrılarak yazılırsa imla hatası yapılmış olur. Türkçe ismine gelen herhangi bir eki kesme işareti ile ayırmak yanlıştır. Yani Türkçenin doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Bu kelimenin doğru kullanımı ile ilgili şu cümleler örnek verilebilir:

  • Türkçenin dil ve anlatım kurallarına oldukça hakimim.
  • Henüz 1 yıldır burada olmanıza rağmen Türkçeniz oldukça gelişmiş.
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