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Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Türkiye'nin şifalı elleri, 3 kıtada çeşitli sebeplerle tedavi imkanı bulamayan hastalara uzandı. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre Bakanlık, yurt dışına yönelik insani ve teknik yardım faaliyetleri kapsamında 2006'dan itibaren Asya, Afrika ve Avrupa'daki 20 ülkede şifa dağıttı.

Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı

Bugüne kadar 13 yılda 3 kıtada 46 "Sağlık Haftası" etkinliği düzenlenirken, Türk hekimleri, çeşitli sebeplerle yaşadıkları yerlerde tedavi imkanı bulamayan dost ve kardeş ülke vatandaşlarının yaralarını sardı. Sağlık Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yabancı ülkelerin sağlık personeline mesleki kapasitelerini geliştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler de verildi.

2006'dan itibaren düzenlenen 46 Sağlık Haftası'nda yaklaşık 5 bin ameliyat, 26 bin konsültasyon yapılırken, 5 bin 700 yabancı sağlık personeli eğitim aldı.

Bir haftada 143 ameliyat yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 29 Kasım-8 Aralık 2019 tarihleri arasında, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye-Özbekistan Sağlık Haftası Etkinliği ile eş zamanlı olarak Türk-Özbek Sağlık İş Forumu düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taşkent Pediatri Tıp Enstitüsü Hastanesi ve Cumhuriyet Acil Tıp Araştırma Merkezi Hastanesini ziyaret ederek, ameliyatları, Türkiye'den giden hekimler tarafından gerçekleştirilen hastalarla bir araya geldi.

Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası'nda 143 nitelikli ameliyat ve 446 konsültasyon yapılırken, 794 Özbek sağlık personeline de eğitim verildi.

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kıta Personel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Haftası şifa tedavi

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