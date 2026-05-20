Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Kanada merkezli araştırma platformu Visual Capitalist’in 2026 yılına ilişkin hazırladığı “Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri” listesi yayımlandı. Askeri uçak kapasitesi, teknolojik güç, operasyonel kabiliyet ve savunma altyapısı gibi kriterlerin baz alındığı listede birçok ülkenin sıralaması dikkat çekti.
Listenin zirvesinde uzun yıllardır olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD’yi Rusya ve Çin takip ederken, Asya ülkelerinin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 8’inci sırada gösterildi.
1- ABD
2- Rusya
3- Çin
4- Hindistan
5- Güney Kore
6- Japonya
7- Pakistan
8- Türkiye
9- Mısır
10- Fransa
Okuyucu Yorumları 0 yorum