Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı

Kanada merkezli araştırma platformu Visual Capitalist’in 2026 yılına ilişkin hazırladığı “Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri” listesi yayımlandı. Askeri uçak kapasitesi, teknolojik güç, operasyonel kabiliyet ve savunma altyapısı gibi kriterlerin baz alındığı listede birçok ülkenin sıralaması dikkat çekti.

SIRALAMA DİKKAT ÇEKTİ

Listenin zirvesinde uzun yıllardır olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD’yi Rusya ve Çin takip ederken, Asya ülkelerinin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 8’inci sırada gösterildi.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ

1- ABD

2- Rusya

3- Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Japonya

7- Pakistan

8- Türkiye

9- Mısır

10- Fransa