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Türkiye'de çalınan araçlar Afrin'de bulundu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 19:19 | Son Güncelleme

Türkiye'de çalınarak Afrin bölgesinde satıldığı belirlenen 9 araç, Türk polisinin çalışmasıyla bulundu.

Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Afrin'de huzur ve güvenliği sağlayan Türk polisi, farklı zamanlarda çalınan ve Suriye'ye kaçırılan araçların bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Hatay, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Denizli gibi illerden çalınan 9 araç, polis ekipleri tarafından bulunarak Türkiye'ye getirildi.

Araçlar yıllar sonra sahiplerine teslim edildi.

ARACINA 5 YIL SONRA KAVUŞTU

Mağdurlardan Münir Yıldız (33), gazetecilere yaptığı açıklamada, aracının yaklaşık 5 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki evinin önünden çalındığını anlattı.

Aracının yıllar sonra bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Yıldız, "Bir sabah kalktık baktık ki araç yok. Emniyete haber verdik, Allah onlardan razı olsun, ilgileneceklerini söylediler. Aradan 5 yıl geçti biz unutmuştuk, devletimiz unutmamış. Biz de çok araştırdık ama meğer Türkiye'de değilmiş Suriye'deymiş. Allah devletimizden razı olsun. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Yıldız, aracını yeniden trafiğe çıkarıp kullanacağını kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye araba Afrin Suriye Zeytin Dalı Harekatı

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