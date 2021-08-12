Türkiye’de çektiği seks videosunu paylaşınca gündeme bomba gibi düştü

Stephen Bear, Türkiye'de tatildeyken 22 yaşındaki kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girerken çektiği videoyu dört yıl sonra Twitter hesabından paylaştı.

O dönem birlikte olduğu Jessica Lily Smith ile uygunsuz görüntülerini Twitter’da paylaşan 31 yaşındaki Stephen Bear, videoyu silmedi.

300 bine yakın takipçisi olan genç adamın paylaşımı, görenleri şaşırttı. Twitter kullanıcıları, sosyal medya platformunun katı kurallarına rağmen videonun kaldırılmamasını tepkiyle karşıladı.

GÖZLER KIZ ARKADAŞINA ÇEVRİLDİ

Videoda yer alan, Stephen Bear’ın o dönemki kız arkadaşı Jessica Lily Smith’in videoya olan tepkisi en çok merak edilen konuların başındaydı. Genç kadın, yaptığı bir paylaşımda video hakkında övünerek "Twitter'da viral olduğumuzu duydum. 100 milyon + görüntüleme.” yazdı.

TEPKİLERİ UMURSAMADI

Eleştiri oklarının hedefi olan Stephen Bear, video hakkında yaptığı bir açıklamada yayınladığı uygunsuz görüntüler sayesinde 12 saat içinde 1 milyon dolar kazandığını iddia etti.

