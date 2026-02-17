Türkiye'de en çok göç veren şehirler belli oldu: 15 ilin nüfusu geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, 2025’te ülke nüfusu artmasına rağmen artışın bölgesel olarak dengesiz dağıldığını ortaya koydu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’de iç göçün yönü bir kez daha 'iş' oldu. Sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin yoğunlaştığı iller nüfus artışıyla öne çıkarken; Doğu ve Kuzeydoğu’daki birçok kentte gerileme sürdü.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ ÖNE ÇIKTI

Geçen yıl nüfus artışı gösteren iller:

Antalya: binde 20,21

Tekirdağ: binde 17,77

Muğla: binde 16,21

Kocaeli: binde 14,53

Yalova: binde 12,12

Sakarya: binde 11,60

Ankara: binde 7,86

Bursa: binde 7,23

Turizm, sanayi yatırımları ve hizmet sektöründeki istihdam artışı bu illeri cazibe merkezi haline getirdi.

NÜFUSU EN ÇOK GERİLEYEN 15 İL

TÜİK’in 2025 verilerine göre oransal olarak nüfusu en fazla azalan iller ise ağırlıklı olarak Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da yer aldı.

İlk 15 il şöyle:

Gümüşhane: binde -21,45

Tunceli: binde -17,81

Ağrı: binde -16,77

Kars: binde -12,23

Siirt: binde -12,21

Erzurum: binde -10,97

Ardahan: binde -10,59

Artvin: binde -10,39

Bayburt: binde -10,09

Hakkari: binde -8,93

Sivas: binde -8,84

Iğdır: binde -8,67

Muş: binde -8,12

Kırşehir: binde -7,26

Erzincan: binde -6,71

Bu illerde istihdam olanaklarının sınırlı olması ve genç nüfusun büyükşehirlere yönelmesi düşüşte belirleyici oldu.

DOĞU’NUN CAZİBE MERKEZLERİ

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’da tablo her il için aynı değil. Bölgenin üretim ve ticaret merkezleri olan Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da nüfus artış hızının binde 10 ila binde 13 arasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sanayi yatırımları, gastronomi ve turizm hacmi bu üç ili çevre kentler için çekim noktası haline getirdi.

GÖÇÜN ANA NEDENİ: İŞ

Uzmanlara göre organize sanayi bölgeleri, turizm yatırımları ve hizmet sektöründeki genişleme, genç ve çalışma çağındaki nüfusu batı ve kıyı kentlerine çekmeye devam ediyor.