Türkiye'de en çok göç veren şehirler belli oldu: 15 ilin nüfusu geriledi!

Türkiye’de yıllardır süren 'iş bulma' kaynaklı iç göç hareketi 2025’te de hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke nüfusu 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi. Ancak artış ülke geneline dengeli dağılmadı; sanayi, hizmet ve turizmin güçlü olduğu batı illeri büyürken, Doğu ve Güneydoğu’nun birçok kentinde nüfus geriledi.

Türkiye'de en çok göç veren şehirler belli oldu: 15 ilin nüfusu geriledi!
Sedef Karatay Bingül

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, 2025’te ülke nüfusu artmasına rağmen artışın bölgesel olarak dengesiz dağıldığını ortaya koydu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’de iç göçün yönü bir kez daha 'iş' oldu. Sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin yoğunlaştığı iller nüfus artışıyla öne çıkarken; Doğu ve Kuzeydoğu’daki birçok kentte gerileme sürdü.

Türkiye de en çok göç veren şehirler belli oldu: 15 ilin nüfusu geriledi! 1

MARMARA, EGE VE AKDENİZ ÖNE ÇIKTI

Geçen yıl nüfus artışı gösteren iller:
Antalya: binde 20,21

Tekirdağ: binde 17,77

Muğla: binde 16,21

Kocaeli: binde 14,53

Yalova: binde 12,12

Sakarya: binde 11,60

Ankara: binde 7,86

Bursa: binde 7,23

Turizm, sanayi yatırımları ve hizmet sektöründeki istihdam artışı bu illeri cazibe merkezi haline getirdi.

Türkiye de en çok göç veren şehirler belli oldu: 15 ilin nüfusu geriledi! 2

NÜFUSU EN ÇOK GERİLEYEN 15 İL

TÜİK’in 2025 verilerine göre oransal olarak nüfusu en fazla azalan iller ise ağırlıklı olarak Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da yer aldı.

İlk 15 il şöyle:
Gümüşhane: binde -21,45

Tunceli: binde -17,81

Ağrı: binde -16,77

Kars: binde -12,23

Siirt: binde -12,21

Erzurum: binde -10,97

Ardahan: binde -10,59

Artvin: binde -10,39

Bayburt: binde -10,09

Hakkari: binde -8,93

Sivas: binde -8,84

Iğdır: binde -8,67

Muş: binde -8,12

Kırşehir: binde -7,26

Erzincan: binde -6,71

Bu illerde istihdam olanaklarının sınırlı olması ve genç nüfusun büyükşehirlere yönelmesi düşüşte belirleyici oldu.

DOĞU’NUN CAZİBE MERKEZLERİ

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’da tablo her il için aynı değil. Bölgenin üretim ve ticaret merkezleri olan Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da nüfus artış hızının binde 10 ila binde 13 arasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sanayi yatırımları, gastronomi ve turizm hacmi bu üç ili çevre kentler için çekim noktası haline getirdi.

Türkiye de en çok göç veren şehirler belli oldu: 15 ilin nüfusu geriledi! 3

GÖÇÜN ANA NEDENİ: İŞ

Uzmanlara göre organize sanayi bölgeleri, turizm yatırımları ve hizmet sektöründeki genişleme, genç ve çalışma çağındaki nüfusu batı ve kıyı kentlerine çekmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
işsizlik göç nüfus
