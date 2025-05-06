Türkiye'de estetik olan yabancı kadın kabusu yaşadı! Hem binlerce sterlin harcadı hem de pişman oldu

Türkiye'de karın germe ameliyatı olmak için yaklaşık 7 bin sterlin harcayan iki çocuk annesi bir kadın hayatının pişmanlığını yaşıyor. Beş yıl önce mide küçültme ameliyatı olmak için İstanbul'a gelen Chantelle Woolston kilo verdikten sonra sarkan deriden kurtulmak için 7 bin sterlin karşılığında karın germe ameliyatı yaptırdı.

Chantelle, verdiği kilolardan çok memnun olsa da, fazla sarkan deri kalınca internette cerrahi seçenekleri araştırdıktan sonra, Türkiye'ye geri dönmeye karar verdi. İzmir'de kendisine 6.000 £'luk her şey dahil bir fiyatla sırt germe ameliyatı teklif eden bir cerrahla karşılaştı. Umutlu olan Chantelle, bu yılın Şubat ayında ameliyat olmak için randevusunu aldı ve yola çıktı. Ancak ameliyattan sonra anesteziden çıktığında, 'büyük bir hata' yaptığını hemen anladı.

DERİSİ SETLEŞTİ

Derisinin sertleştiğini ve hareket kabiliyetinin kısıtlandığını belirten Chantelle, "Karnım bir blok gibi. Artık yan yatamıyor, hatta arabama binmekte zorlanıyorum" dedi. yaşadığı ağrılar, deformasyon ve estetik olmayan sonuçlar nedeniyle "Yağlı halimle daha iyiydim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

"Şimdi insanlara vücudumun durumundan dolayı ne kadar perişan olduğumu söylemek zorundayım" dedi ve hatta operasyonlardan önceki halini daha çok beğendiğini itiraf etti. "Karnım bir blok kadar sert. Vücudum tamamen iyileşti ama göğüslerimin hepsi kabuklu. Bazı yerlerde boşluk hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Chantelle, klinikle iletişime geçtiğini ve kendisine 'sürece güven' ve 'egzersiz yap' dediklerini söyledi. Klinik ise yaptığı açıklamada, iyileşme sürecinin kişiden kişiye değiştiğini ve geçici şişliklerin normal olduğunu belirtti. Şu ifadeler kullanıldı: "Ameliyat sonrası iyileşme hastadan hastaya değişir ve şişlik, gerginlik ve geçici asimetri ilk aşamalarda yaygındır. Hastalara tam iyileşmenin aylar sürebileceğini söylüyoruz ve ayrıntılı bakım sonrası talimatları sağlıyoruz. 'Köpek kulakları' veya 'toplanmış deri' gibi terimler genellikle zamanla düzelen normal geçici şişlikleri veya dikiş tekniklerini tanımlar. Ancak, hastaları takipler sırasında endişelerini dile getirmeye her zaman teşvik ediyoruz, böylece tıbbi olarak gerekliyse değerlendirebilir, güvence verebilir veya müdahale edebiliriz."