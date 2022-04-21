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Türkiye'de günlerce konuşuldu! Samsun'daki Onur Anıtı'na alçak saldırıda ceza belli oldu

21.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'nı halatla çekmeye çalışan kuzenler Celali Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'a (25), 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

Türkiye'de günlerce konuşuldu! Samsun'daki Onur Anıtı'na alçak saldırıda ceza belli oldu

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na çirkin bir saldırı düzenlenmişti. Anıta halat bağlayıp çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alınmıştı. Çirkin olay sonrasında sosyal medyada ve Atatürk Parkı'ndan günlerce tepki gösterilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren kuzenlere 5'er yıl 22'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

SALDIRI SONRASI TEPKİLER

Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırı sonrası Samsun halkı kenetlenmişti. Yapılan açıklamaların ardından sosyal medyada örgütleşen Samsunlular, Atatürk heykelinin önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Spor kulüpleri de bu konu hakkında paylaşımlar yaparken sosyal medyada paylaşım rekor kırıldı. ''Samsun'' etiketi altında ilk 1 saatte 141 bin Tweet atan Türk vatandaşlar sosyal medyada bu konuyu dünya gündemine sokmayı başarmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

sdd

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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