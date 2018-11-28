Türkiye'de HIV pozitif tanısı koyulan kişilerin sayısı 10 kat arttı

AIDS hakkında farkındalık oluşturmak, HIV ile mücadele eden insanların birbirlerine destek olması ve bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl 1 Aralık'ta dünya genelinde etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl 'Durumunuzu bilin' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kişinin durumunu bilmesinin önemi vurgulanacak. AIDS konusunda bugüne dek ciddi ilerlemeler kaydedildi ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün 10 ülkeden topladığı verilere göre HIV pozitif kişilerin yüzde 60’ından fazlası HIV ile yaşadığından habersiz.

TÜRKİYE'DE 10 KAT ARTIŞ



2017 yılında 2 bin 757 kişiye HIV pozitif tanısının koyulduğu Türkiye'de de son 10 yılda HIV teşhisi koyulanların sayısı 10 kat arttı.

Türkiye'nin çevre ülkelerinde de HIV tanısı alanların sayısı artıyor. Bu durum Türkiye için de risk oluşturuyor.

Erken tanı her hastalığın tedavisi için çok önemli ancak HIV'de tedaviden daha çok bulaşmayı önlemenin ilk yolu tanı almış olmak.

Ancak Türkiye'de HIV pozitif taşıyanların yarısı geç dönemde, yüzde 30'u da çok ileri evrede tanı alıyor.