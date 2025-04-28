Tortul kayaçların kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle erimesi neticesinde meydana gelen yeraltı boşlukları, mağara olarak tabir edilmektedir. Kimi mağaralar çok küçük olurken kimilerini ise genişlik açısından ziyaret edebilmek mümkün olmaktadır. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde birçok önemli mağara vardır. Bazıları turistik açıdan öne çıkarken kimileri ise çok az kişi tarafından bilinmekte ve keşfedilmeyi beklemektedir.

Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen 5 büyüleyici mağara hangileridir?

Mağaralar birçok insanın sıklıkla ziyaret ettiği turistik noktalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sarkıtları, gölleri veya dikitleri ile ön plana çıkan çok sayıda mağara bulunur. Bazı mağaralar birçok insanın hafızasına kazınmışken kimisi ise daha az kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Türkiye’de gizemli yapıları ve etkileyici görünümleri ile dikkat çeken, pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran ve keşfedilmemiş bakir alanları ile öne çıkan mağaralar da mevcuttur. Bu bağlamda ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen 5 büyüleyici mağara şunlardır:

1. Bulak Mencilis Mağarası

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde Karabük ilimizin Safranbolu ilçesine ortalama 8 kilometrelik bir mesafede konumlanan bu mağara, birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. Yalnızca 400 metrelik bir bölümü ziyarete açık olan mağaranın bünyesinde göletlerden sarkıtlara, travertenlerden dikitlere kadar son derece büyüleyici olan birçok nokta bulunmaktadır. Ayrıca gizemli bir atmosfere sahip olan bu mağarada 2021 senesinde 175 senelik bir nota rastlanılmıştır.

2. Altınbeşik Mağarası

Turizmin gözde noktalarından biri olan Antalya birçok önemli doğal güzellik alanına sahiptir. Bu doğal güzellik alanlarından biri de Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan Altınbeşik Mağarası’dır. Keşfedilmeyi bekleyen bu mağarada oldukça göz alıcı doğal oluşumlara rastlamak mümkündür. Mağaranın içerisine girmek için şişme botlar kullanılmaktadır. Bu mağara aynı zamanda ülkemizin en uzun yer altı mağarası olma özelliğini taşımaktadır.

3. Gilindere Mağarası

Türkiye’de bir başka keşfedilmeyi bekleyen mağara ise Aynalı Göl ismiyle de anılan Gilindere Mağarası’dır. Mersin ilimizin Aydıncık ilçesine yakın bir konumda bulunan bu mağaranın ortaya çıkış hikâyesi de bir hayli ilginçtir. Mağara çoban olarak hizmet veren biri tarafından rastlantı eseri keşfedilmiştir. Ortalama 351 metrelik bir uzunluğa sahip olan mağaranın en büyüleyici noktası ise damlataşlardır.

4. Oylat Mağarası

Bu mağara Bursa ilimizin İnegöl ilçesine yakın bir konumda yer alan, henüz oluşum süreci bitmemiş olan fosil bir mağara olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatay bir pozisyonda konumlanan bu mağaranın içerisinde eşsiz görünümleriyle dikkat çeken birçok nokta bulunmaktadır. Gelen kişilere tam bir görsel şölen bu mağaranın oluşum süreci halen devam etmektedir.

5. Tulumtaş Mağarası

Ülkemizin keşfedilmeyi bekleyen 5 büyüleyici mağarasından biri Tulumtaş Mağarası’dır. Türkiye’nin başkenti olan Ankara şehrimizin Gölbaşı ilçesinde konumlanan bu mağara yeni yeni turizme kazandırılmış doğal güzellik alanlarından biridir. İçerisinde sarkıt, dikit gibi son derece etkileyici oluşumlara ev sahipliği yapan bu mağara doğal yollardan oluşmasıyla da dikkat çekmektedir.