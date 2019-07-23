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Türkiye’de öğrenciler bu şehirlerde yaşamak istiyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

2017 yılından beri Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması bu yıl da tamamlandı. Öğrencilerin memnun olduğu ve olmadığı şehirler açıklandı.

Türkiye’de öğrenciler bu şehirlerde yaşamak istiyor!

Türkiye’de Yükseköğretim alanında şimdiye kadar yapılmış en büyük ve yaygın araştırması olan Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması’nın bir parçası olan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması 2017 yılından beri yapılıyor. Bu yılki araştırma verileri de tamamlandı. Araştırmaya Türkiye’nin 81 ilinde 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversiteden toplam 35 bin 715 öğrenci katıldı. Sonuçlara göre ise öğrenciler 81 ilin yalnızca 26’sından memnun. 45 ilde ise öğrencilerin memnuniyet oranı çok düşük. Araştırmaya göre memnuniyetin en fazla olduğu ilk 5 il şöyle;

1. Eskişehir

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Araştırmanın ilk yapıldığı 2017 tarihinden beri hep birinci olan Eskişehir, öğrenci şehri olarak biliniyor. Yaşam standartları açısından öğrencilerin memnun olduğu Eskişehir’de üç üniversite bulunuyor.

2. Aydın

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Geçtiğimiz sene üçüncü sırada olan Aydın bu yıl ise ikinci sıraya yükseldi. Aydın’ın memnuniyet ortalaması ise 100 üzerinden 88.

3. Antalya

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Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri Akdeniz’in incisi Antalya’da da öğrenciler hem şehirden hem de şehirde yaşayanlardan memnun.

4. İzmir

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Tıpkı Eskişehir gibi bir öğrenci kenti olan İzmir de öğrenciler için yenilikler yapmaya ve kentte yaşayan öğrencileri mutlu etmeye devam ediyor. İzmir geçen sene yapılan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” sıralamasında yedinci sırada yer alıyordu.

5. Çanakkale

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On Sekiz Mart Üniversitesi’nin yer aldığı Çanakkale, geçtiğimiz yıl dördüncü sırada yer alırken, bu yıl beşinci sırada yer alıyor.

İlk 30 ilin sıralaması ise şu şekilde;

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