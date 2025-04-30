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Türkiye'de paranormal olaylarla anılan 5 terk edilmiş yer

Çoğunlukla dizi ya da filmlerde anlatılan lanet ve hayalet hikayelerinin ülkemizde de yaşandığı iddia edilen bazı yerler mevcuttur. Bu yerler ve hikayeler bazıları için yalnızca söylentiden ibaretken, bazıları için ise gerçek olaylardan oluşmaktadır. Türkiye’de paranormal ve korkunç olayların görüldüğü düşünülen yerlerin sayısı oldukça fazladır.

Türkiye'de paranormal olaylarla anılan 5 terk edilmiş yer
Defne Vera Şahin

Paranormal olaylar ve unsur daima ilgi çeken konular olmuştur. Neredeyse herkesin ilgisini çeken bu olayların bazılarının arkasında yanlış anlaşılmalar ya da kötü niyetli kişilerin uydurmaları olsa da günümüzde hala sebebi çözülemeyen olaylar da mevcuttur. Bu konulara ilgi gösterenlerin de yakından bildiği gibi ülkemizde de paranormal olayların yaşandığı yerler oldukça fazladır.

Türkiye'de paranormal olaylarla anılan 5 terk edilmiş yer

1. Azem Köyü

Hikayeye göre Azem köyü, 1921 senesinde kötü varlıklar tarafından istilaya uğrar. Köyde çığlık sesleri, hayvan ölümleri, kaybolan çocuklar gibi olaylar oldukça sıradan hale gelir. Açıklanamayan olayların yaşanmaya devam etmesiyle köy bütünüyle boşaltılır. Azem köyüyle ilgili bu rivayetlerin nereden çıktığı bilmek mümkün olmasa da günümüzde köyün yerini bilen insan oldukça az. Köyün yerini bilenler ise gitmeyi tercih etmemektedir.

2. Issız Cuma Mezarlığı

Bu olay, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 1335 senesinde inşa edilen tarihi bir camide yaşanmaktadır. Hikayeye göre Hatice E. isimli bir kadın Ayşe ismini verdiği bir bebek doğurur. Fakat kadın doğum yaptıktan birkaç gün sonra yaşamını yitirir. Doğumdan 20 gün sonra Ayşe bebek de ölür. Anne ve bebeği yakınları tarafından Issız Cuma Mezarlığı’na defnedilir. Sonraki zamanlarda mezarlığa gelen yakınları iddiaya göre oldukça ilginç bir olayla karşılaşır. Ziyaretçiler, anne ve bebeğin mezarlarının birleştiğini gördüklerini iddia ederler. İddiaya göre birleşen mezarlar birkaç defa boyunca ayrılsa da her seferinde tekrar birleştiği görülür, bu olayın ardından bir daha birleştirmezler.

3. Davutlu Köyü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşanan hikayedeki iddiaya göre 1984 yılında Davutlu köyü cinler tarafından istila edilir. Bu olaylarla birlikte köylüler evlerinden çıkamaz hale gelir. Dönemin gazetelerinde olaydan bahsedilmesi üzerine H.B isimli bir gazeteci köye gider.

H.B. köydeyken herhangi bir olayla karşılaşmaz. Kamerasını çocuklara bırakır ve olay olursa çekmelerini ister. Köyden dönen gazeteci 3 gün içerisinde tutuklanır, çünkü kamerasını bıraktığı 7 çocuk da vahşi bir şekilde öldürülmüştür. Olayla ilgisi olmadığı öğrenilen gazeteci serbest bırakıldıktan sonra aniden ortadan kaybolur ve bir daha kendisinden haber alınamaz.

4. Perili Köşk

Bakırköy’de yer alan köşk halk arasında Perili Köşk olarak anılmaktadır. Hikayeye göre seneler önce evde yaşayan iki kardeşin gizemli ölümüyle evde paranormal olaylar yaşanmaya başlar. Köşkten zaman zaman çığlık seslerinin yükseldiğini ve köşkün yılın belirli zamanlarda ortadan kaybolduğunu iddia edenler mevcuttur.

5. Büyükada Rum yetimhanesi

Otel olarak inşa edilen bina II. Abdülhamid döneminde Patrikhane’ye verildi ve bir yetimhaneye dönüştürüldü. Ardından yetimhanede çıkan bir yangın sonucunda onlarca yetim çocuk ölür. Bu olayla beraber yetimhane İstanbul’un en korkunç yerlerinden biri olarak anılmaya başlar. İddialara göre yapıyı ziyaret eden kişiler, binadan gelen ağlama ve çığlık seslerinden bahseder.

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Anahtar Kelimeler:
köy korku
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