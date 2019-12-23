Türkiye’de tarihi bir başarıya imza atıldı

Başlangıçta 250 baz istasyonu siparişi ile ULAK’a bir anlamda can suyunu veren Turkcell, mobil iletişim sektörünün önemli etkinliği olan Mobile World Congress’te (MWC) Şubat ayında 2 bin 650 adet ULAK siparişi daha vererek yerli ve milli baz istasyonunun isminin dünya çapında da duyulmasına destek olmuştu.

Yerli ve milli ULAK sayesinde Türkiye, baz istasyonu üretebilen beş ülkeden birisi olma unvanını taşıyor.

Yerli baz istasyonları üzerinden iletişim sağlanmasının Türkiye’de mobil iletişimi değiştirerek yeni bir çağ başlattığını ifade eden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin;

“Türkiye’de tarihi bir başarıya imza attık. Turkcell olarak ilk gününden itibaren yerli baz istasyonu projesinde ULAK ekibi ile çok yakın çalışıyoruz. Bu süreçte mobil iletişim konusundaki tecrübemizi projeye aktararak ULAK’ın çok daha rekabetçi bir ürün olması konusunda gelişimini görmekten gurur duyuyoruz. Türkiye’de yerli baz istasyonunu gerçek şebekede kullanan ilk operatör olduk.