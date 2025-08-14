Mynet Trend

Türkiye'deki yangınların boyutu uydudan görüntülendi! Tahribat gözler önüne serildi...

Yunanistan, Portekiz, Arnavutluk ve Türkiye son günlerde yangın felaketiyle mücadele ediyor. Reuters, uydudan Çanakkale'de yaşanan orman yangınlarının boyutunu paylaştı.

Türkiye'deki yangınların boyutu uydudan görüntülendi! Tahribat gözler önüne serildi...

Yunanistan, Portekiz, Arnavutluk ve Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale Dardanos'ta başlayan ve Güzelyalı Beldesi'nde ağaçları ve milyonluk evleri yok eden yangında meydana gelen tahribat gözler önüne serildi.

Türkiye deki yangınların boyutu uydudan görüntülendi! Tahribat gözler önüne serildi... 1

YANGININ BOYUTU UYDUDAN GÖRÜLDÜ

İngiliz haber ajansı Reuters, uydudan bölgede yaşanan orman yangınlarının boyutunu paylaştı. NASA tarafından çekilen ve KKTC'nin bir kısmının da görüldüğü uydu görüntüsünde orman yangınından oluşan dumanlar yükselirken görülüyor.

Türkiye deki yangınların boyutu uydudan görüntülendi! Tahribat gözler önüne serildi... 2

Avrupa Birliği'ne ait Copernicus uydusunun çektiği görüntüde ise Çanakkale'deki orman yangınının ardından bölgede oluşan yangın izi görülüyor.

Türkiye deki yangınların boyutu uydudan görüntülendi! Tahribat gözler önüne serildi... 3

