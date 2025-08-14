Türkiye'deki yangınların boyutu uydudan görüntülendi! Tahribat gözler önüne serildi...

Yunanistan, Portekiz, Arnavutluk ve Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale Dardanos'ta başlayan ve Güzelyalı Beldesi'nde ağaçları ve milyonluk evleri yok eden yangında meydana gelen tahribat gözler önüne serildi.

YANGININ BOYUTU UYDUDAN GÖRÜLDÜ

İngiliz haber ajansı Reuters, uydudan bölgede yaşanan orman yangınlarının boyutunu paylaştı. NASA tarafından çekilen ve KKTC'nin bir kısmının da görüldüğü uydu görüntüsünde orman yangınından oluşan dumanlar yükselirken görülüyor.

Avrupa Birliği'ne ait Copernicus uydusunun çektiği görüntüde ise Çanakkale'deki orman yangınının ardından bölgede oluşan yangın izi görülüyor.