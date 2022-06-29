Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri!

Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Filenin Sultanları, bugün Kanada ile kozlarını paylaştı. Kanada, heyecanla takip edilen maçtan 3-1 galip ayrıldı. Türkiye, şimdi de Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçının canlı yayın bilgileri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Türkiye Hollanda voleybol maçı 30 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak.
Türkiye - Hollanda voleybol maçı 30 Haziran Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
TRT SPOR HD
Uydu : Türksat 3A
Frekans : 11054
Sinyal Oranı : 30000
Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı
FEC : 3/4
Audio PID : 1703
Video PID : 1603
Kapsama Alanı : Batı
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