Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, She’s Mercedes ile buluştu

She’s Mercedes platformu, bu kez 2023 Milletler Ligi’ni şampiyon olarak bitiren ve dünya sıralamasında bir numaraya çıkan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın oyuncularıyla buluştu.

Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Milli Takım’ın başarılı oyuncuları Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Melissa Vargas ile kadın milli takım menajeri Pelin Çelik katıldı. Sporcuların, elde ettikleri başarıya giden yolda üstesinden geldikleri zorlukları, ilham kaynaklarını ve bundan sonraki hedeflerini anlattıkları söyleşide; vazgeçmemenin önemi ve bir takım olmanın başarıya katkısı gibi konular öne çıktı.

Ezgi Yıldız Kefeli: “Marka kimliğimizi tanımlayan değerler, Filenin Sultanları’nın başarısıyla çok örtüşüyor”

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, She’s Mercedes’in hedefleri olan kadınlarla hayallerini gerçeğe dönüştürmüş başarılı kadınları bir araya getirdiğini belirtti. 70’ten fazla ülkeden kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesinin ana amaç olduğunu söyleyen Ezgi Yıldız Kefeli, “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımızın başarılı oyuncuları gibi rol model olan kadınlardan ilham alıyoruz. Amacımız kadınların birbirlerine ilham olarak güçlendikleri bir platform yaratmak. Mercedes-Benz olarak sporun birleştirici ve motive edici gücüne inanıyoruz ve ‘Yıldızlar Oyunu Değiştirir’ sloganıyla Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız iş birliği de bu konuda çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Mercedes-Benz’in kimliğini tanımlayan her zaman daha iyisini yapmak, fark yaratmak ve başarıyı devam ettirmek ülkemizin voleybol başarısıyla ve Filenin Sultanları ile çok örtüşüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımının hedefi, zirvede kalıcı olmak

Etkinlikte Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları da kendi ilham verici hikayelerini paylaştılar. Başarıya ulaşma yolunda en zor anlarda bile üzerindeki formanın sorumluluğunu hatırlayarak ortaya performans koyduklarını belirten Cansu Özbay, “Size ilham veren kim?” sorusuna, “Dedem en büyük ilham kaynağım” yanıtını verdi.

Voleybolda Türkiye’nin bir numara olması ile üzerlerindeki sorumluluğun daha da arttığını vurgulayan İlkin Aydın “Kısa sürede birçok ameliyat olarak spordan uzak kalmama rağmen pes etmeyerek voleybola devam ettim. Umutsuzluğa düştüğüm anlarda bile bu dönemi geride bırakarak voleybola döneceğimi biliyordum” diyerek kendilerine hedef koyan kadınların bu konuda çalışmaya devam etmelerini ve hiçbir zorluğun onları yıldırmaması gerektiğini söyledi.

Gizem Örge, sabırlı olarak sıkı bir şekilde çalışmanın hedefe ulaşmada büyük önem taşıdığını belirterek; kız çocuklarının hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayça Aykaç ise; babasının kendisini antrenmanlara götürdüğünü, en zor anlarında bile yanında olduğunu söyleyerek, “Onun sayesinde voleybolda ilerleme şansına sahip oldum. Çünkü o hiç vazgeçmeden hep beni destekledi” dedi.

Milletler Ligi’nin en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ile dünyanın bir numarası olmanın kendisini çok mutlu ettiğini, Türkiye’ye gelmeden geçirdiği operasyondan sonra çok zorlandığını ama özellikle dedesinin onu desteklemesi sayesinde tüm zorlukların üstesinden geldiğini anlattı.

Milli takım menajeri Pelin Çelik, milli takımda yer alan her voleybolcunun kendi takımlarının en iyileri olduğunu belirttikten sonra hepsinin büyük bir tutkuyla bu spora ve Türkiye’ye bağlı olmalarının başarılarının ardındaki en önemli güç olduğunu söyledi. “Gücümüzü bizi her zaman ve her şartta destekleyen Türk halkından alıyoruz. Ülkemiz için mücadele ettiğimizi biliyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktaya gelmek için çok çalıştık ve zirvenin tadını aldık. Burada kalmak için daha çok çalışacağız” dedi. She’s Mercedes platformunun ve bu platformda yer alan kadınların da kendilerine ilham verdiğini belirten Pelin Çelik, en büyük hayalinin kızının da kendisinden ilham alması olduğunu dile getirdi.