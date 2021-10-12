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Türkiye Letonya'yı son dakika penaltısıyla 2-1 yendi, Dünya Kupası şansını sürdürdü

12.10.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndeki sekizinci maçında Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Letonya karşısında son saniyelerde, 1924'ten bu yana ilk galibiyetini alan Türkiye, böylece play-off şansını sürdürdü.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndeki sekizinci maçında Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Letonya karşısında 1924'ten bu yana ilk galibiyetini alan Türkiye, böylece play-off şansını sürdürdü.

A Milli Takım karşılaşmaya; Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Orkun. Hakan, Cengiz, Kerem, Burak 11'yle başladı.

Riga'daki Daugava Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

66. dakikada Caner'in yerine Rıdvan, Orkun'un yerine Serdar oyuna girdi.

Letonya, 70. dakikada Merih'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Türkiye, ikinci yarıda oyuna giren Serdar'ın 75. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

76. dakikada Kerem'in yerine Halil oyuna girdi.

90+9'da VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Burak gole çevirdi ve Türkiye mutlak kazanması gereken maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son maç**larda rakipler Cebalitarık ve Karadağ**

G Grubu'nda diğer maçlarda Hollanda Cebelitarık'ı 6-0, Norveç de Karadağ'ı 2-0 yendi.

Grupta ilk 8 maç sonrası Hollanda 19 puanla lider. Norveç 17 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, 15 puanlı Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye grubundaki son iki maçında 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık, 16 Kasım'da da deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak.

16 Kasım'da ayrıca Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek.

Grup birincisi Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grup ikincileri ise Mart ayında play-off maçlarında karşılaşacak.

Türkiye, deplasmanda 3-0 yenip sahasında 1-1 berabere kaldığı Norveç'e karşı ikili averajda üstün. Bu nedenle iki ülkenin 10 maç sonunda grubu aynı puanla bitirmesi halinde, play-offa çıkan takım Türkiye olacak.

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