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Türkiye'nin 2. büyük 'cennet' gölünde mucize: Sayı katlanarak artıyor

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde bu yıl sevindirici bir gelişme yaşandı. İlk tespitlere göre iki ayrı kolonide yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıkarken, üçüncü kolonideki yavruların da eklenmesiyle sayının daha da artması bekleniyor.

Türkiye'nin 2. büyük 'cennet' gölünde mucize: Sayı katlanarak artıyor

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar, üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor.

Türkiye nin 2. büyük cennet gölünde mucize: Sayı katlanarak artıyor 1

Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, kreş alanı olarak belirtilen yerde beslenmelerini sürdürüyor. Bu yıl ilk tespitlere göre; iki koloniden, yaklaşık 5 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı. Üçüncü kolonidekilerle birlikte bu sayınının artması bekleniyor.

"DAHA FAZLA SUYA İHTİYAÇ OLACAK"

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Tuz Gölü'nde sürekli başta flamingo olmak üzere diğer canlıları gözlemlediklerini belirterek, "Bu yıl göldeki yavru flamingo sayısında artış yaşanıyor. Bu şu anlama geliyor; daha fazla korumamız ve daha fazla suya ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Biz de koruma faaliyetlerini sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. Yavru sayısı geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. Geçtiğimiz yıllardaki kayıpları bu yavrularla sezonda fazlasıyla büyüterek kapatmış olacağız. Bu güzel haber. Bunların neslinin devam etmesi için yavruların sayıların fazla olması gerekiyor ki; bir sonraki nesle, daha fazla koloniyle gitmeleri anlamanı geliyor" diye konuştu.

Türkiye nin 2. büyük cennet gölünde mucize: Sayı katlanarak artıyor 2

"GEÇEN YILI 2 KATI, 3'ÜNCÜ KOLONİYİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisinin Tuz Gölü’nde olduğu belirten Tunç, "Bu yıl bu yavrulara bir sıkıntı olmadan, sularla ilgili bir problem yaşamadan, biz bu yavruların uçmasını elimizden geldiği kadar sağlayacağız. Yavru sayımı havadan uçakla yapılabiliyor. Şu anki görüntü geçtiğimiz yıllara göre geçen yılın 2 katı, bir önceki yılın ise 2 katından daha fazla. Şu anda 2 kolini halindeler. 3'üncü koloniyi bekliyoruz. Geç çıkan yavrular olacak içlerinde. 3’üncü kolini tamamlandıktan sonra bunların uçması ağustos ayının sonuna doğru başlayıp, ekim ayına kadar devam edecek. Su azalırsa peyderpey suyun olduğu tarafa gidecekler" dedi.

Türkiye nin 2. büyük cennet gölünde mucize: Sayı katlanarak artıyor 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü flamingo
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