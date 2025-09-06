Türkiye'nin acı tablosu: Esra Erol'da ortaya çıktı... 13 yaşındaki çocuğa korkunç istismar!

Yeni sezonuyla ekranlara dönen Esra Erol’da programında gündeme gelen bir iddia, Türkiye’nin gündemine oturdu. Programa başvuran Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızı Ü.I.’nın, cezaevindeki baba Hidayet Işıkcan tarafından başlık parası karşılığında Kamilcan Kurumlu’ya verildiğini öne sürdü.

ŞOKE EDEN DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ

Programda konuşan aile bireyleri iddiaları yanıtlamaya çalışırken, ekrana yansıyan düğün görüntüleri stüdyodakileri ve izleyenleri derinden sarstı. Gelinlik giydirilen küçük kızın o anları büyük tepki topladı.

Esra Erol ise tepkisini, “Bu çocuk düğünde değil, okul sıralarında olmalı” diyerek dile getirdi ve yetkililere çağrı yaptı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Yayın sonrası Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Kamilcan Kurumlu ile anne Elvan Kurumlu ve baba Emrah Kurumlu gözaltına alındı. Üç şüpheli, “küçük yaşta çocuğu alıkoyma” ve “çocuğun istismarı” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.