Türkiye'nin altında 'kayıp kıta' bulundu

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir çalışma ile kayıp olan bir kıtayı keşfettiler. Kuzey Afrika’dan kopan ve 140 milyon yıl önce Güney Avrupa’nın altına gömülen kayıp kıtaya “Büyük Adria” adı verildi.

Yeni bulunan kayıp kıta ile ilgili olarak yayınlanan makalenin yazarı Utrecht Üniversitesi’nde Küresel Tektonik ve Paleocoğrafya profesörü olan Douwe van Hinsbergen, “Farkında olmadan çok sayıda turist, tatillerini her yıl kaybolan kıta Büyük Adria’nın üzerinde yapıyor” dedi.

Kayıp kıta Büyük Adria’nın keşfi ile ilgili makale bu ay Gondwana Research dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, dağlık alanların evriminin kıtaların evrimini göstereceğini söylüyor. Makalenin yazarı Van Hinsbergen, “Araştırdığımız dağ zincirlerinin çoğu, Kuzey Afrika’dan 200 milyon yıldan daha önce ayrılan bir kıtaya dayanıyor. Bu kıtanın kalan tek kısmı, Torino’dan Adriyatik Denizi’ne kadar, İtalya’nın çizme topuğuna kadar uzanan bir şerit.” dedi.

İtalya’da bulunan bu bölgeye jeologlar "Adria" diyor. Bu nedenle yeni keşfedilen kayıp kıtaya da Büyük Adria verildi.