Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye'nin en büyüğü tehlikede! "Şekli değişti! Haritada da belli oluyor" Sosyoekonomik kriz uyarısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, son yıllarda Van Gölü Havzası'nda yaşanan kuraklık ve buharlaşmanın boyutlarına dikkat çekerek, göldeki çekilmenin bazı bölgelerde 2 ila 3 kilometreye kadar ulaştığını ve bunun da özellikle doğu kıyılarında belirgin biçimde gölün şeklini değiştirmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin en büyüğü tehlikede! "Şekli değişti! Haritada da belli oluyor" Sosyoekonomik kriz uyarısı

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin etkileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha sık ve şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlandı. Bu değişim, özellikle su kaynakları açısından kritik öneme sahip Van Gölü Havzası'nda belirgin şekilde kendini gösterdi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yağışların yetersizliği ve buharlaşmadaki artışın göl ekosistemini tehdit ettiğini belirtti.

Türkiye nin en büyüğü tehlikede! "Şekli değişti! Haritada da belli oluyor" Sosyoekonomik kriz uyarısı 1

Alaeddinoğlu, "Yağışların yetersizliği ve buharlaşmanın şiddeti, özellikle son birkaç yıldır çok daha belirgin bir şekilde kendini göstermeye başladı. Zaman zaman, örneğin 2024 yılında olduğu gibi, yağışlar nispeten yeterli düzeyde gerçekleştiğinde gölde küçük çaplı iyileşmeler yaşandı. Ancak 2025 yılı bu anlamda oldukça olumsuz geçti" dedi.

GÖLÜN DOĞU KIYILARINDA HARİTALAR DEĞİŞİYOR

Türkiye nin en büyüğü tehlikede! "Şekli değişti! Haritada da belli oluyor" Sosyoekonomik kriz uyarısı 2

Van Gölü'nün doğu kesiminde akarsuların döküldüğü sığ alanlarda çekilmenin 2-3 kilometreye kadar ulaştığını belirten Alaeddinoğlu, bu durumun artık haritalar üzerinde dahi fark edilebilecek ölçekte olduğunu söyledi. Alaeddinoğlu, "Gölün doğu kesimlerinde küçük ölçekli ama kalıcı değişimler gözlemliyoruz. Van Gölü'nün şekli, doğu kıyılarında belirgin biçimde değişmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"KURAK DÖNEMLER ÜÇ AYA KADAR UZADI"

Türkiye nin en büyüğü tehlikede! "Şekli değişti! Haritada da belli oluyor" Sosyoekonomik kriz uyarısı 3

Alaeddinoğlu, geçmişte bir ay süren kurak dönemlerin artık üç aya kadar uzadığını vurguladı. Alaeddinoğlu, "Geçmişte havzada ‘kurak dönem' olarak adlandırılan yağışsız süreç yaklaşık 1 ay sürerken, bu süre son yıllarda giderek uzadı. Önce 1 buçuk aya, ardından 2 aya çıkan bu dönem, 2025 yılında 3 aya kadar ulaştı. Bu da göldeki çekilmeyi çok daha belirgin hale getirdi" diye konuştu.

"GEZİCİ SİKLONLAR ARTIK ETKİLİ DEĞİL"

Türkiye nin en büyüğü tehlikede! "Şekli değişti! Haritada da belli oluyor" Sosyoekonomik kriz uyarısı 4

Van Gölü Havzası'nda yağış rejiminin bozulduğuna dikkat çeken Alaeddinoğlu, gezici siklonların artık düzenli yağış getirmediğini belirtti. Alaeddinoğlu, "Geçmişte düzenli periyotlarla yağış getiren bu hava sistemleri artık zaman zaman havzayı etkileyemiyor ya da hiç yağış bırakmıyor. Bu durum, göl ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

"VAN GÖLÜ'NÜ KURTARMAK İÇİN ZAMAN DARALIYOR"

Türkiye nin en büyüğü tehlikede! "Şekli değişti! Haritada da belli oluyor" Sosyoekonomik kriz uyarısı 5

Alaeddinoğlu, iklim değişikliği ve plansız su kullanımı gibi faktörlerin etkisiyle Van Gölü'nün geri dönüşü olmayan bir sürece girmemesi için acil önlem çağrısında bulundu. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Önümüzdeki yıllarda benzer hava hareketlerinin sürmesi halinde buharlaşma daha da artacak. Sıcaklık yükselişleriyle birlikte Van Gölü'ndeki alan kaybı da devam edecek. Bu, sadece ekolojik değil, sosyoekonomik bir krize dönüşebilir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YKS’yi 1 dakika ile kaçırmıştı: Canlı yayında para yağdıYKS’yi 1 dakika ile kaçırmıştı: Canlı yayında para yağdı
Korkunç orka saldırısı: Denizin ortasında hayat mücadelesi! Korkunç orka saldırısı: Denizin ortasında hayat mücadelesi!

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.