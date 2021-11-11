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Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük’teki sonbahar manzarası herkesi büyüledi

11.11.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük'te, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük’teki sonbahar manzarası herkesi büyüledi

Topraklarının yüzde 71'ini oluşturan ormanlarında dünyada pek az yerde görülebilecek kadar çok sayıda ağaç ve bitki türünü bünyesinde barındıran Karabük, şelaleleri, gölleri, yaylaları, kanyonları ve kamp alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen, "Orman denizi" olarak adlandırılan alanların da bulunduğu Karabük, renklerin içinden ilerleyen kıvrımlı yollarıyla doğaseverleri kendisine çekiyor. Karabük ormanlarında köknar, kayın, çam, çınar, ceviz, dişbudak, kızıl ağaç, meşe, söğüt, fındık, porsuk, kiraz, ıhlamur, akağaç, kızılcık, şimşir, ahlat, kontus defnesi, kurt bağrı, erguvan ile yasemin gibi bazı bitki ve ağaç türleri ile yeşilin her tonunun görüldüğü, birçok kuş türü ile uzun yürüyüş yolları bulunuyor.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'da yer alan Baklabostan Tabiat Parkı ve içindeki şelaleye gelenler, doğayla baş başa vakit geçiriyor.

Somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren tarihi ilçe Safranbolu'yu Bartın iline bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde ağaçların kendiliğinden oluşturduğu "tünel" fotoğrafçıların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, ormanlık alan bakımından Karabük'ün Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Ülkenin ilk Orman İşletme Müdürlüğünün de 1937'de Karabük'te kurulduğunu aktaran Gürel, "Karabük'ün yüzde 71'i ormanlarla kaplı, yani 276 bin hektarlık alanımız ormanlarla kaplı. Ormanı en yoğun olan il Karabük. Ormandan geçimini sağlayan insanların yanında doğa turizmi açısından da önemli bir bölgemiz. Blok ormanlara sahibiz. Yenice ormanları acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri. Göletler, şelaleler, mağaralar açısından da çok önemli bir bölgeye sahibiz. İyi bir turizm bölgesi olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

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Bölgede özellikle sonbaharın güzel yaşandığını dile getiren Gürel, "Sonbahar belki birçok yerde güzeldir ama Batı Karadeniz'de, özellikle Karabük'te muhteşemdir. Renklerin her tonunu görebilirsiniz, bir renk cümbüşü olduğunu ifade edebilirim. Ağaç tünelli yollarımızın muhteşem bir görüntüsü var. Yenice'de orman denizi karşınızda duruyor. Bitki çeşitliliği ve yaban hayatı bakımında da zengin bir bölge. Bölge, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Karabük
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