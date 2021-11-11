Yıllarca gizemini korudu! Beyazlığın tam ortasından akan Kan Şelalesi merak uyandırıyor

Antarktika'nın Taylor Buzulu'nda yer alan Kan Şelalesi, dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Devamlı bir akış halinde olan bu şelale kırmızı suyunu Bonney Gölü’ne karıştırıyor. Bilim insanları kutupların beyazlığının tam ortasında bulunan bu kırmızı suya yönelik olarak araştırma yaptı. Uzun yıllar boyunca suyun kırmızı renginin kırmızı yosun adı verilen bir deniz canlısı olduğuna inanıldı. Ancak elektromanyetik alıcılar vasıtasıyla Kan Şelalesi üzerinde yapılan taramalar, şelalenin altında çok daha büyük bir yeraltı su kaynağı bulunduğunu ortaya çıkardı.

MİLYONLARCA YIL SONUCUNDA OLUŞTU

Yapılan araştırmalar, tahminen 5 milyon yıl önce deniz seviyelerinin yükseldiğini ve Doğu Antarktika'yı sular altında bıraktığını; bunun da tuzlu bir göl oluşumuna yol açtığını gösteriyor. Aradan geçen milyonlarca yılın sonunda ise gölün üstünde buzullar oluştu ve yaşanan yer hareketleriyle birlikte göl anakaradan tamamen koptu.

Göl oluşan buzullarla tamamen ışıksız ve oksijensiz kaldı. Ancak mikrobiyolojik yaşamı korumayı başarabildi. Bu durum da aslında 400 metre altında kalan gölün gittikçe daha da tuzlu hale gelmesine neden oldu. Kan şelalesinin kaynağında bulunan bu göl, normal deniz suyundan 3 kat daha tuzlu ve donması mümkün değil. Bu göl, aynı zamanda yüksek miktarda demir içeriyor. Demir, şelalenin altında bulunan kaya yatağının aşınmasıyla ortaya çıkıyor ve bu sebeple oksijenle temas ettiği anda paslanan su, kırmızı renge bürünüyor.

ULAŞIMI ÇOK ZOR

Şelalenin bulunduğu vadiye sadece helikopterle veya bölgeyi ziyaret eden cruise gemileriyle ulaşılabiliyor. Oksijensiz ve karanlık bir ortamda yaşamın sürdürülebildiğinin keşfedilmesi, Mars'ta ve diğer gezegenlerde yaşamın mevcut olabileceği görüşünü güçlendiriyor.



