Türkiye'nin en büyük şelalesine ziyaretçi akını! Tortum Şelalesi sonbaharda görsel şölen sunuyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Erzurum'daki Tortum Şelalesi, yenilen çehresiyle sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 2016'da Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, Erzurum Valiliği koordinesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu ile Avrupa Birliği desteğiyle geniş çaplı yapılan çalışmaların ardından, sonbahardaki renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Bazı vatandaşlar Türkiye'nin en büyük şelalesi hangi ilimizdedir sorusunun yanıtını da merak ediyor. Peki, Tortum Şelalesi nerede?

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞELALESİ NEREDE?

Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde yer alan şelale, gece ışıklandırması, seyir terasları, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi ve sonbaharda büründüğü manzarasıyla adeta ziyaretçilerini büyülüyor.

Sonbaharda Türkiye'nin en büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi'ni ziyaret edenler, çevresindeki bitki örtüsünün sarı ve yeşilin tonlarına büründüğü manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek, o anları ölümsüzleştiriyor. 21 metre genişliği ve 48 metreden dökülen suyun görüntü ve sesiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan şelale, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri durumunda bulunuyor.