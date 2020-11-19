Lavanta köyü nerede? Lavanta köyüne ne zaman gidilir? Lavanta kokulu köy 250 bin ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye’deki lavanta bahçeleri nerede?

Fransa’da çokça bulunan ve turistlerin birbirinden güzel fotoğraflar çektirdiği lavanta bahçelerinin sayısı Türkiye’de de giderek artıyor ve bahçeler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Bunlardan bir tanesi olan ve lavanta köyü olarak geçen Kuyucak köyünü pandemiye rağmen lavanta sezonunda 250 bin kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, şehrin ziyaretçi sayılarının pandemiye rağmen çok düşük olmadığını belirtti. Peki, lavanta köyü Isparta nerede? Lavanta köyü Isparta ne zaman gidilir? Lavanta köyüne nasıl gidilir? İşte detaylar...
Bölgeyi ziyaret edenlerin fotoğraflarını görenler tarafından lavanta kokulu köy nerede sorusuna yanıt aranıyor. Kuyucak köyü Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yer alıyor. Köy, Isparta şehir merkezine 52 km, Keçiborlu ilçe merkezi ise 17 km uzaklıkta. Ziyaretçiler, köyde huzur ve sakinliğin yanı sıra eşsiz doğa ortamında birbirinden özel fotoğraflar çektirme fırsatı buluyor. Tarlalara yerleştirilen ahşap pencereler, salıncaklar, traktör, motosiklet ve ahşap kapılar ziyaretçilerin fotoğraf çektirirken keyifli anlar yaşamalarına yardımcı oluyor.
Lavanta köyü mevsimi de oldukça merak ediliyor. Lavanta köyüne tur düzenleyecekler ya da ailece günübirlik bölgeyi ziyaret edecekler ne zaman gidilmesi gerektiğini araştırıyor. Bölgede lavantalar haziran ayında çiçeklenmeye başlıyor. Ay sonuna doğru ise morarmaya başlıyor. Bu durum 45 gün ile 50 gün arasında devam ediyor. Lavantalar ağustos ayında hasat ediliyor. Çevrenin tamamen mora boyandığı halini ise Temmuz ayında görmek mümkün. Çünkü ağustos ayı itibarıyla hasat başlıyor.
Köye gidecek olan vatandaşlar lavanta köyünde ne yapılır diye de araştırma içerisine giriyor. Bölgede keyifli kahvaltılar yapılırken rehberler eşliğinde lavanta bahçelerinde gezi gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda bölgede bisiklet gezileri ya da keyifli doğa yürüyüşleri yapılabiliyor. Bol bol fotoğraf çekimlerinin yapıldığı köyde lavanta konseptli hediyelik eşyaların satışı da gerçekleşiyor. İsteyenler köydeki pansiyonlarda konaklayabiliyor.
Koronavirüs salgını çok sayıda alanda olduğu gibi turizm alanında da olumsuz etkiler yarattı. Lavanta kokulu köyü geçtiğimiz sene 750 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene ziyaretçi sayısı ise 250 bin kişide kaldı. Pandemiye rağmen lavanta sezonu olan temmuz ayı başından ağustos ayına ortasına kadar olan sürede bölgeye hem yerli hem de yabancı turistler geldi.
Bu rakamın pandemi şartlarına göre düşük olmadığını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, “Mayıs ayında pandemiden dolayı gül sezonunda turist kabul edemedik. Lavantada pandemiye göre ciddi talep aldık. 250 bin civarı ziyaretçi geldi. İlimizdeki özellikle bakanlık belgeli otellerle görüştüğümüzde bu sayının pandemi şartlarında konaklamaya elveren sayıl olduğunu söylediler. Pandemi şartlarına göre boş tutulması gereken yerleri de var. Eğer pandemi olmasaydı bu sayının çok daha fazla olabileceğini belirttiler. Lavantada talep, tanıtım ve potansiyel olarak iyi durumdayız fakat bu yıl pandemi bizi bu noktaya getirdi” dedi.
Isparta’nın yanı sıra başka bölgelerde de lavanta tarlaları bulunuyor. Türkiye’deki lavanta tarlaları arasında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Burdur’un Yeşilova ilçesinde, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Tekirdağ’da, Antalya’da, Edirne’de, Kırklareli ve Çanakkale’de birbirinden güzel lavanta tarlaları bulunuyor.
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