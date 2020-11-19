Lavanta köyü nerede? Lavanta köyüne ne zaman gidilir? Lavanta kokulu köy 250 bin ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye’deki lavanta bahçeleri nerede?

Fransa’da çokça bulunan ve turistlerin birbirinden güzel fotoğraflar çektirdiği lavanta bahçelerinin sayısı Türkiye’de de giderek artıyor ve bahçeler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Bunlardan bir tanesi olan ve lavanta köyü olarak geçen Kuyucak köyünü pandemiye rağmen lavanta sezonunda 250 bin kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, şehrin ziyaretçi sayılarının pandemiye rağmen çok düşük olmadığını belirtti. Peki, lavanta köyü Isparta nerede? Lavanta köyü Isparta ne zaman gidilir? Lavanta köyüne nasıl gidilir? İşte detaylar... LAVANTA KÖYÜ NEREDE? Bölgeyi ziyaret edenlerin fotoğraflarını görenler tarafından lavanta kokulu köy nerede sorusuna yanıt aranıyor. Kuyucak köyü Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yer alıyor. Köy, Isparta şehir merkezine 52 km, Keçiborlu ilçe merkezi ise 17 km uzaklıkta. Ziyaretçiler, köyde huzur ve sakinliğin yanı sıra eşsiz doğa ortamında birbirinden özel fotoğraflar çektirme fırsatı buluyor. Tarlalara yerleştirilen ahşap pencereler, salıncaklar, traktör, motosiklet ve ahşap kapılar ziyaretçilerin fotoğraf çektirirken keyifli anlar yaşamalarına yardımcı oluyor.

LAVANTA KÖYÜNE NE ZAMAN GİDİLİR? Lavanta köyü mevsimi de oldukça merak ediliyor. Lavanta köyüne tur düzenleyecekler ya da ailece günübirlik bölgeyi ziyaret edecekler ne zaman gidilmesi gerektiğini araştırıyor. Bölgede lavantalar haziran ayında çiçeklenmeye başlıyor. Ay sonuna doğru ise morarmaya başlıyor. Bu durum 45 gün ile 50 gün arasında devam ediyor. Lavantalar ağustos ayında hasat ediliyor. Çevrenin tamamen mora boyandığı halini ise Temmuz ayında görmek mümkün. Çünkü ağustos ayı itibarıyla hasat başlıyor. Köye gidecek olan vatandaşlar lavanta köyünde ne yapılır diye de araştırma içerisine giriyor. Bölgede keyifli kahvaltılar yapılırken rehberler eşliğinde lavanta bahçelerinde gezi gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda bölgede bisiklet gezileri ya da keyifli doğa yürüyüşleri yapılabiliyor. Bol bol fotoğraf çekimlerinin yapıldığı köyde lavanta konseptli hediyelik eşyaların satışı da gerçekleşiyor. İsteyenler köydeki pansiyonlarda konaklayabiliyor. Pandemi sürecinde Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne ilgi arttı! Türkiye'deki Hobbit evleri nerede? LAVANTA KOKULU KÖY 250 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI Koronavirüs salgını çok sayıda alanda olduğu gibi turizm alanında da olumsuz etkiler yarattı. Lavanta kokulu köyü geçtiğimiz sene 750 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene ziyaretçi sayısı ise 250 bin kişide kaldı. Pandemiye rağmen lavanta sezonu olan temmuz ayı başından ağustos ayına ortasına kadar olan sürede bölgeye hem yerli hem de yabancı turistler geldi.