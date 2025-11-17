YEMEK

'Türkiye'nin en çok akla gelen lezzetleri' listesinde, kebabın 3'üncü olmasına tepki: "Adana kebabını dışlıyorlar"

Türkiye genelinde coğrafi işaret tescilli ürünlere yönelik yapılan araştırmada ortaya çıkan sıralama, Adana’da tartışma yarattı. "İlk akla gelen coğrafi işaretli lezzetler" listesinde Adana kebabının Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısının ardından üçüncü sırada yer alması kentte tepkiyle karşılandı. Araştırmaya göre baklava yüzde 26 ile zirvede yer alırken, yüzde 14 ile Malatya kayısısı ikinci, yüzde 8 ile Adana kebabı üçüncü sırada sıralandı.

Coğrafi işaret tescilli ürünlerin bilinirliğini ölçmeye yönelik yapılan bir araştırmada ilk akla gelen ürünlerde yüzde 26 ile Gaziantep baklavası ilk sırada yer aldı. Baklavayı yüzde 14 ile Malatya kayısısı, yüzde 8 ile Adana kebabı ve yüzde 7 ile Antep fıstığı izledi.

Sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sıralamaya Adanalılardan tepki geldi. Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar, sonuçların yanlış ve eksik olduğunu belirttiler.

"BİZİM LOBİLERİMİZ ZAYIF KALIYOR"

Listeyi görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren kebapçı Yaşar Aydın, Adana kebabın dünyanın her yerinde tüketilen bir lezzet olduğunu belirterek, "Bu işler lobi işidir. Kimin lobisi kuvvetliyse o şehrin, o bölgenin lezzetini ön plana çıkartır. Bu bir gerçektir. Bu lobi işi her yerde var. Dünyada Adana kebap olmayan hiçbir ülke yoktur. Her ülkede Adana kebap vardır. 10 restorandın 7'sinde Adana kebap vardır ve coğrafi değeri en yüksek olan ürün Adana kebaptır. Bizim lobilerimiz zayıf kalıyor" dedi.

"KENDİ DEĞERLERİMİZİ KORUYAMIYORUZ"

Bazı lobilerin Adana kebabı dışladığını söyleyen Aydın, "Malatya'yı ve kayısıyı seviyorum. Kayısı da listede olsun ama burada sorun Adana kebabın zirvede olmaması. Hakkı teslim etmek lazım. Dünyanın her yerinde Adana kebap zirve ancak bazı lobiler Adana kebabı dışlıyorlar. Biz de bu durumlarda zayıf kalıp, kendi değerlerimizi koruyamıyoruz. Kendi değerimizi korumak için kendi kebapçılarımızı korumamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ADANA KEBAP 1. SIRADA OLMALIYDI"

Malatya'dan kebap yemek için Adana'ya gelen Buğra Maraş, "Ben aslen Malatyalıyım ancak benim aklıma da Adana kebap gelir. Adana kebap 1. sırada olmalıydı" diye konuştu.

"KİMSE DURDUK YERE KAYISI YEMEYE GİTMEZ"

Tekirdağ'dan gelen Semih Muştu, "9 saatlik yoldan kebap yemek için geldik. Kayısı güzel bir ürün ama kimsenin durduk yere kayısı yemeye gittiğini düşünmüyorum. Ancak Adana kebap yemek için Adana'ya geliyoruz. Adana kebabın 1. sırada olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Şehir dışından Adana'ya gelen Ahmet Oğuz Taşlı, "Adana kebap 1. sırada olmalı. Benim aklıma kayısı gelmezdi. Adana kebap anlatılmaz, yaşanır. Bin 250 kilometre yoldan geldim ve bu lezzete değdi" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

