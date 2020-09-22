Türkiye’nin en çok takip edilen 15 TikTok fenomeni

TikTok, son zamanlarda ABD ile Çin hükümeti arasında yaşanan gerilimle ön plana çıkmış olsa da dünya çapında yerini sağlamlaştırmış durumda. Çin kökenli sosyal medya platformu TikTok, dünya çapında gerçekleştirdiği başarılı tanıtım kampanyası sonrasında çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan TikTok’ın en çok kullanıldığı ülkelerden biri de Türkiye. Ülkemiz nüfus yoğunluğu açısından TikTok kullanımında ABD ve Hindistan'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Peki Türkiye'de en çok takipçiye sahip TikTok fenomenleri hangileri?

Türkiye’ye 2016 yılında giriş yapan TikTok, yeni bir sosyal medya platformu olsa da son zamanlarda adının geçtiği veri skandalları nedeniyle ciddi bir gündem oluşturdu. TikTok, görece yeni bir sosyal medya platformu olmasına rağmen milyonlarca aktif kullanıcı sayısı ve trilyona varan izlenme sayıları ile oldukça dikkat çekiyor. Ancak platformun verileri Çin hükümetine sattığı iddiası ortaya çıktından sonra önce Hindistan ardından da ABD'de yasaklandığını gördük.