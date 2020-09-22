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Türkiye’nin en çok takip edilen 15 TikTok fenomeni

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kısa zamanda dünyada olduğu kadar ülkemizde de çok popüler olan TikTok, sosyal medya kullanıcılar arasında hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok ünlü ismin ve fenomenin hesabının bulunduğu ülkemizde en çok takip edilen yerli hesapları sıraladık. Karşınızda Türkiye’nin en çok takip edilen 15 TikTok fenomeni...

Türkiye’nin en çok takip edilen 15 TikTok fenomeni

TikTok, son zamanlarda ABD ile Çin hükümeti arasında yaşanan gerilimle ön plana çıkmış olsa da dünya çapında yerini sağlamlaştırmış durumda. Çin kökenli sosyal medya platformu TikTok, dünya çapında gerçekleştirdiği başarılı tanıtım kampanyası sonrasında çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan TikTok’ın en çok kullanıldığı ülkelerden biri de Türkiye. Ülkemiz nüfus yoğunluğu açısından TikTok kullanımında ABD ve Hindistan'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Peki Türkiye'de en çok takipçiye sahip TikTok fenomenleri hangileri?

Türkiye’ye 2016 yılında giriş yapan TikTok, yeni bir sosyal medya platformu olsa da son zamanlarda adının geçtiği veri skandalları nedeniyle ciddi bir gündem oluşturdu. TikTok, görece yeni bir sosyal medya platformu olmasına rağmen milyonlarca aktif kullanıcı sayısı ve trilyona varan izlenme sayıları ile oldukça dikkat çekiyor. Ancak platformun verileri Çin hükümetine sattığı iddiası ortaya çıktından sonra önce Hindistan ardından da ABD'de yasaklandığını gördük.

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Video paylaşım siteleri arasında son yıllarda popüler hale gelen Çinli video sitesi TikTok'ta yaşanan veri skandalı sonrası ülkemizde de benzeri bir yasak olur mu henüz bilemiyoruz. TikTok kullanıcıları yaşanan veri skandalından çok fazla etkilenmişe benzemiyor. Kullanıcılar, her gün birbirinden dikkat çekici videolarını paylaşmaya devam ediyor. Peki bu platformda kimler adını duyuruyor? En çok takip edilen TikTok fenomeni kim?

Türkiye’de en çok takip edilen 15 TikTok fenomeni:

  • Uğur Yaman - 2 Milyon takipçi
  • mehmetdinç - 3 Milyon takipçi
  • Faruk Cheff - 3 Milyon takipçi
  • Emre Balım - 4 Milyon takipçi
  • Sera - 4 Milyon takipçi
  • Doğanay - 4 Milyon takipçi
  • Cemre Solmaz - 4 Milyon takipçi
  • Bayram Gültekin - 5 Milyon takipçi
  • Orhan Çayan - 5 Milyon takipçi
  • ezgizem - 5 Milyon takipçi
  • Ceren Yaldız - 5 Milyon takipçi
  • ZINK tv - 7 Milyon takipçi
  • nourmar5 - 9 Milyon takipçi
  • nursema - 11 Milyon takipçi
  • cznburak - 25 Milyon takipçi
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