Türkiye'nin en ilham verici ve şaşırtan 10 köyü! Köyleri keşfedin

Türkiye, köyleriyle de eşsiz bir zenginliğe sahiptir. Bu köyler genellikle sıcakkanlı insanlarıyla, köklü geçmişleriyle, doğal güzellikleriyle, özgün mimarisiyle, yöresel lezzetleriyle ve kültürel ve geleneksel miraslarıyla ön plana çıkar. Ülkemizin dört bir yanındaki köylerin bazılarında, asırlık taş evlerin sıralandığı dar sokaklar bulunur. Bazılarında ise yemyeşil vadiler, berrak akan dereler ve uçsuz bucaksız yaylalar dikkat çeken unsurlar olur. Köyler, bulunduğu coğrafyanın ruhunu taşırken, geleneklerini nesilden nesile aktarmayı da başarır.

Türkiye'nin en ilham verici ve şaşırtan 10 köyü

Hamsiköy - Trabzon

Hamsiköy, Trabzon’a yaklaşık 50 kilometre mesafededir. Bu köy, doğanın ve lezzetin bir arada bulunduğu bir noktadır. Özellikle meşhur sütlacıyla tanınmakta ve adından söz ettirmektedir. Zigana Dağı’nın eteklerinde yer alan bu köy, tarihi İpek Yolu’nun önemli duraklarından biridir.

Uçhisar - Nevşehir

Yaklaşık 1250 metre rakıma sahip Uçhisar, Kapadokya'nın güzelliklerini gözler önüne seren bir seyir noktasıdır. Türkiye'nin en etkileyici köylerinden biri olarak öne çıkar. Nevşehir merkeze 7 kilometre mesafede yer alan köy, doğal yapıları ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerinin ilgisini çekmektedir.

Rumkale - Gaziantep

Rumkale, tarihi dokusuyla dikkat çekmektedir. Bu yerleşim yeri, Ortaçağ ve Geç Roma döneminin izlerini taşır. Taş yapıları, surları ve kaya oyma yapıları da ziyaretçilerin ilgisini görmektedir. Günümüze ulaşan en önemli eserler arasında taş işçiliğiyle dikkat çeken Aziz Nerses Kilisesi ve Barşavma Manastırı bulunmaktadır.

Gölyazı - Bursa

Gölyazı Köyü, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer almaktadır. Bu köy, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Gölyazı, geçmişte Rum balıkçı köyü olarak bilinirdi. Günümüzde ise bu köy, balıkçılık geleneğini sürdüren sakinleriyle dikkat çekmektedir.

Şirince - İzmir

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü, bir dönem adı sıkça anılmış, popüler bir köydür. Tarihi dokusunu koruyan taş sokakları, beyaz boyalı cumbalı evleri ve doğasıyla dikkat çeker. Şirince, Ege’nin en çok ziyaret edilen köylerinden biri olarak bilinmektedir.

Çamlıhemşin - Rize

Rize yeşil doğasıyla dikkat çeken illerimizdendir. Rize'de bulunan Çamlıhemşin ise hem yeşil güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla dikkat çekmektedir. Sisler içindeki yaylaları, dereleri, şelaleleri gölleriyle ülkemizin doğayla iç içe vakit geçirilebilecek oldukça önemli yerlerinden biri olmaktadır.

Doğanbey - Aydın

Doğanbey Köyü, Aydın ilimize bağlı olan ve doğayla iç içe sakin bir yaşam sunan bir köydür. Eski Rum taş evleri, dar taş sokakları ve çevredeki yeşil doğasıyla ekolojik yaşamın en güzel örneklerinden birini sunmaktadır.

Adatepe - Çanakkale

Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan Adatepe Köyü, tarihi dokusunu koruyan taş evleri ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken bir yerleşim yeridir. Bu köyde Osmanlı ve Rum mimarisi bir arada bulunur. Bu özelliğiyle ön plana çıkan köyde, geçmişte Rum ve Türk toplulukları bir arada yaşamıştır.

Yörük köyü - Karabük

Yörük köyü, Osmanlı mimarisinin en iyi korunduğu yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu köyde taş ve ahşap olan geleneksel evler dikkat çekmektedir. Her biri zamana meydan okuyan bu yapıların en yenisi 90 yıllıkken, en eski olanı 450 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.

Yavuzlar - Van

Yavuzlar Köyü, doğanın milyonlarca yıl süren şekillendirme sürecinin şaşırtan örneklerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Peribacası oluşumlarıyla dikkat çeken bu bölge, benzersiz kaya yapıları ve sıra dışı silüetinden dolayı “Vanadokya” adıyla bilinmektedir.

Harran - Şanlıurfa

Harran, ülkemizin önemli bir yere sahip olan köylerden biridir. Binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Paganizm döneminde ay ve yıldız kültünün merkezi olarak kabul edilen bu köy, İslamiyet sonrası da bilim ve kültür açısından önemli bir merkez olmayı sürdürmektedir.