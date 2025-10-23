YEMEK

Türkiye’nin en kaliteli cevizleri yetişiyor! İnce kabuklu, dolu içli: Erzincan cevizinde hasat zamanı

İçerik devam ediyor

Türkiye’nin en kaliteli cevizlerinin yetiştiği Erzincan’da hasat dönemi başladı. İnce kabuğu, dolu içi ve kendine has aromasıyla yoğun talep gören Erzincan cevizi, yüksek rakımlı köylerde ağaçlardan toplanıyor. Devletin son yıllarda verdiği desteklerle ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştığı kentte, Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü ve Tercan ilçelerine bağlı köylerde hummalı bir hasat mesaisi yaşanıyor.

Toprağı altın olan Erzincan'da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştı. Kentte sezonun gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağ köylerinde, dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizlerde hasat başladı.

HER YIL EKİM AYLARINDA DALINDAN KOPARILIYOR

Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü, Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının, beslenirken toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden yetişen ya da köylülerce tarlada yetiştirilen cevizler, her yıl ekim aylarında dalından koparılıyor.

CEVİZ AĞAÇLARI 10-15 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP

Vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanıyor. Köylüler, ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak, toprağa ve yaprakların arasına düşen cevizleri kovalara dolduruyor.

"CEVİZDE GEÇEN YILA GÖRE BİRAZ DAHA VERİM YÜKSEK"

Gruplar halinde ve yardımlaşarak çalışan köylüler, cevizleri yeşil kabuğundan ayırarak evlerin toprak damlarında kuruması içi seriyor. Güneşin karşısında yaklaşık bir hafta bekletilerek nemi alınan cevizler, paketlenerek çevre il ya da ilçelerde, toptan ya da perakende satışa sunuluyor.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde ceviz ağaçları olan öğretmen Murat Anlar, hasat mevsimi gelen cevizi boş günlerinde köylüyle beraber topladıklarını kaydetti.

Cevizleri sırıkla döktüklerini belirten Anlar, düşen cevizleri toplayarak yaklaşık 10-15 gün güneşte kurutacaklarını ifade etti.

Bu yıl toplanan cevizden memnun kaldıklarını söyleyen Anlar, "Cevizde geçen yıla göre biraz daha verim yüksek. Ağaçlarımız daha iyi tutmuş. Genel olarak ceviz hasadından memnunuz" dedi.
Kaynak: İHA

