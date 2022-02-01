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Türkiye’nin en ünlü moda markalarından Cengiz Aktürk ilk defilesine hazırlanıyor!

01.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünyada tanınan Cengiz Aktürk, 2 Şubat'ta ilk defilesini gerçekleştiriyor. Defile ise moda tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye’nin en ünlü moda markalarından Cengiz Aktürk ilk defilesine hazırlanıyor!

Ünlü moda markası ilk defilesini 2 Şubat'ta Kuruçeşme'deki Mandarin Otel'de yapacak. Defilede sürpriz isimler de olacak. Bu ilk defilenin heyecanı yaşadığını belirten Cengiz Aktürk şunları söyledi: "Türkiye'nin bir markasını daha dünyaya açmış olmaktan mutluyuz.

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Biz köklü bir markayız. Dünya modasını yakından takip ediyoruz. Koleksiyonumuzu çok başarılı tasarımcıya teslim ettik, Cihan Nacar kreatif direktörümüz. Çok başarılı işlere imza attı. Moda dünyasının uluslararası düzeydeki birçok aktörü de defilemizde olacak. Moda takipçilerini bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."


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