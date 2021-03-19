Türkiye’nin ilk ve tek kitap hastanesi el yazması eserleri korumaya çalışıyor

Kitap okuma alışkanlığının yararları ne kadar anlatılsa da aslında göz ardı edilen bir gerçektir. Tarihe yön veren isimlere baktığımızda aslında hepsinin birer kitap yurdu olduğunu görürüz. Tarih alanında tüm dünyada sayılı şehirlerden birisi olan İstanbul, yazma eserler konusunda çok önemli bir kuruma ev sahipliği yapıyor: Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi.

Türkçe, Arapça ve Farsça yazma eserleri bünyesinde barındıran kütüphanenin ilk ve en önemli özelliği, kendi alanında dünyanın en büyük kütüphanesi olmasıdır. 557 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile kurulan kütüphane, o günden bu yana tüm eserlerini muhafaza etmiştir. İkinci önemli özelliği ise, kütüphane olmasının yanı sıra hastane görevi görmesidir. Ancak bu hastane canlılar için değil; kitaplara özel olarak tasarlandı.

87.132 yazma ve 66.231 basma eserin bulunduğu Süleymaniye Kütüphanesi özellikle yazma eserlerin bakımında dış ülkelerde de popülerliğine kavuştu. 1950’lerde Türkiye’nin ilk kitap hastanesi olarak bildiğimiz yer de burada, Süleymaniye Kütüphanesi’nde açıldı. Bilimsel adıyla “Pataloji” servisi denilen kitap hastanesi zaman karşısında unutulan kelimeleri korumak adına kuruldu. Kuruluşundan bu yana yüzyıllardır el yazması eserlerin muhafaza edilmesi ve korunması için 17 uzmanla birlikte çalışır.