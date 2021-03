Herkesin öldüğü uçak kazasından kurtulup Amazon Ormanları’nda 11 gün geçiren kadının inanılmaz hikayesi

Kazadan sonra saatin 9 olduğunda kolunda hala çalışan saatten anladı. O an ormanda çok fazla yağmur yapıyordu ve her tarafı sırılsıklam olmuştu. Yavaş yavaş kendisine gelmeye başladığı sırada ise yağmurdan korunmak için uçaktan düştüğü koltuğun altına sığınmayı tercih etti. O anları anlatan Koepcke, “O an hiç bir şey hissedemiyordum. Elimden geldiğince ayağa kalkmak için uğraştım ama ancak dizlerimin üstünde durabildim. Sonra bir anda gözlerimin önünü karardı." dedi. Tekrar ayağa kalkabilmesi için belli bir süre geçmesi gerektiğinin farkındaydı o an. Muhtemelen köprücük kemiği kırılmıştı. Baldırında da derin bir yırtık vardı. Kolunda da kurtçukların etrafını sardığı bir kesik vardı ve acaba böyle devam ederse kolu kesilir mi diye çok korkuyordu. Vücudunda adrenalin o kadar fazlaydı ki yaralarına rağmen hiç bir şey hissetmiyordu.

Juliane, kendisini iyi hissetmeye başladığında ayağa kalktı ve çocuğundan edindiği bilgilerle yaşam mücadelesine başladı. Ormandaki arazi tipine oldukça aşinaydı ve ilk anlar için yıllar sonra, “Küçükken yağmur ormanlarında yaşamla ilgili birçok şey öğrenmiştim. En azından o kadar da tehlikeli olmadığını biliyordum” dedi. Juliane, kazadan sonra kendisi dışında başka hayatta kalan var mı diye araştırmaya başlamıştı ama bulunduğu bölgeye geri dönebilmek için de küçük küçük izler de bıraktı.