Herkesin öldüğü uçak kazasından kurtulup Amazon Ormanları’nda 11 gün geçiren kadının inanılmaz hikayesi

Olay Juliane Koepcke’nin lise mezuniyet töreni ve balosunun bittikten saatler sonra gerçekleşti. Jualine babasını görmek ve onunla kutlamak yapmak için annesiyle beraber uçağa bindi. Yolculuk boyunca oldukça sert bir fırtına vardı ve annesi çok korkmuştu. Uçakla seyahat etmeye alışkın olan ve çok seven Juliane ise endişelenecek bir şey olmadığını düşünüyordu. Kazanın ardından sağ kurtulduktan sonra verdiği röportajda, beyaz bir ışık gördüklerini ve bütün yolcuların paniğe kapıldığını anlatmıştı. Şimşeğin çarpmasıyla beraber uçağın motoru bozuldu ve uçak büyük bir hızla düşmeye başladı. Uçağın gövdesinin parçalandığını gören yolcular büyük bir panikle çığlık atmaya başladı. Juliane bu esnada uçaktan emniyet kemeri bağlı bir şekilde oturduğu koltukla birlikte aşağı düşmüştü. Ormana 10.000 fit yüksekten düşerken esen rüzgar sayesinde koltuk helikopter gibi döndü ve aşağı iniş hızı bu sayede yavaşladı. Yere düşmesiyle Juliane bayıldı ve sonraki 20 saat neler olduğuna dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Bilinci geri geldiğinde emniyet kemerinin çıkmış olduğunu gördü. Baygınken muhtemelen bilinci kapalı olduğu için istemsizce emniyet kemerini kendisinin çıkardığını düşündü.

Kazadan sonra saatin 9 olduğunda kolunda hala çalışan saatten anladı. O an ormanda çok fazla yağmur yapıyordu ve her tarafı sırılsıklam olmuştu. Yavaş yavaş kendisine gelmeye başladığı sırada ise yağmurdan korunmak için uçaktan düştüğü koltuğun altına sığınmayı tercih etti. O anları anlatan Koepcke, “O an hiç bir şey hissedemiyordum. Elimden geldiğince ayağa kalkmak için uğraştım ama ancak dizlerimin üstünde durabildim. Sonra bir anda gözlerimin önünü karardı." dedi. Tekrar ayağa kalkabilmesi için belli bir süre geçmesi gerektiğinin farkındaydı o an. Muhtemelen köprücük kemiği kırılmıştı. Baldırında da derin bir yırtık vardı. Kolunda da kurtçukların etrafını sardığı bir kesik vardı ve acaba böyle devam ederse kolu kesilir mi diye çok korkuyordu. Vücudunda adrenalin o kadar fazlaydı ki yaralarına rağmen hiç bir şey hissetmiyordu. Öldürttüğü kişilerin derisinden objeler yapan tarihin en acımasız kadını: Ilse Koch Juliane, kendisini iyi hissetmeye başladığında ayağa kalktı ve çocuğundan edindiği bilgilerle yaşam mücadelesine başladı. Ormandaki arazi tipine oldukça aşinaydı ve ilk anlar için yıllar sonra, “Küçükken yağmur ormanlarında yaşamla ilgili birçok şey öğrenmiştim. En azından o kadar da tehlikeli olmadığını biliyordum” dedi. Juliane, kazadan sonra kendisi dışında başka hayatta kalan var mı diye araştırmaya başlamıştı ama bulunduğu bölgeye geri dönebilmek için de küçük küçük izler de bıraktı.