Türkiye'nin sayılı oyun fuarlarından Gist 2019 raporu sizlerle

Fragtist Fragtist
ESPOR  | 06.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ülkemizdeki sayılı oyun fuarlarından birisi olan GIST'i ziyaret ettik. Fortnite, HP, Alienware, Nintendo standlarını, Days Gone oyun deneyimimizi ve fuarla ilgili daha bir çok ayrıntıyı bu kısa raporumuzda bulabilirsiniz.

Türkiye'nin sayılı oyun fuarlarından Gist 2019 raporu sizlerle

GIST'te neler oldu neler!

Ülkemizdeki sayılı oyun fuarlarından birisi olan GIST'i ziyaret ettik. Fortnite, HP, Alienware, Nintendo standlarını, Days Gone oyun deneyimimizi ve fuarla ilgili daha bir çok ayrıntıyı bu kısa raporumuzda bulabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
eSpor GİST Gamingistanbul oyun fuarı

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