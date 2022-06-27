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Merih Demiral'ın espor takımı Türkiye şampiyonu oldu! Başarılarını Merih Demiral'a armağan ettiler

27.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın futbolcusu Merih Demiral'ın espor takımı Team Demiral Esports, Türkiye şampiyonluğu elde etti. Merih Demiral'ın takımı Team Demiral, finalde Denizbank WildCast'i 3-1 mağlup ederek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, FUT E-Spor gibi takımların mücadele ettiği Türkiye'nin ilk FIFA FUT Ligi olan Be The Champion League'de sezonu şampiyon olarak tamamladı. Takım oyuncuları şampiyonluğu kurucuları Merih Demiral'a armağan ettiklerini kaydetti.

Merih Demiral'ın espor takımı Türkiye şampiyonu oldu! Başarılarını Merih Demiral'a armağan ettiler

Merih Demiral'ın espor takımı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. FIFA'nın yanı sıra Valorant ve PUBG Mobile oyunlarında ekipleri bulunan Merih Demiral'ın takımı Team Demiral ESports, Be The Champion League'de 4 hafta süren zorlu mücadeleler sonunda kupanın sahibi oldu. Be The Champion League'de Team Demiral ESports dışında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, FUT E-Spor gibi önemli takımlar da mücadele etti. 28 Mayıs'ta başlayan zorlu mücadeleler 26 Haziran akşamı oynanan final maçıyla son buldu.

FİNALDE RAKİBİNİ 3-1 YENDİ, ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Yarı finalde IF Parla ESports takımını 2-0 üstünlük ile geçen Team Demiral, finalde Denizbank WildCast'in rakibi oldu. Final aşamasında Merih Demiral'ın takımı Team Demiral, rakibini toplam skorda 3-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

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MERİH DEMİRAL'A ARMAĞAN ETTİLER

Şampiyonluğun ardından Merih Demiral takım oyuncularıyla online bir görüşme gerçekleştirerek şampiyon takımını tebrik etti.

Merih

Takım oyuncuları maç sonunda vermiş oldukları röportaj ile şampiyonluğu kurucuları Merih Demiral'a armağan ettiklerini ve bu şampiyonluğun devamı gelecek kupaların habercisi olduğunu söylediler. (DHA)


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