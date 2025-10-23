Türkiye’nin yerli meyve mirası kayboldu uyarısı: "Yabancı türler genetik mirasımızı yok etti"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu, yok olan yerli meyve genetik mirasının ata tohumların yeniden tarıma kazandırılmasıyla ilaçsız ve gübresiz üretimin mümkün olacağını söyledi.

"KENTSEL YAPILAŞMA NEDENİYLE YOK EDİLDİ"

Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu, ilaçsız ve gübresiz yetişen yerel meyve türlerinin bir dönem Anadolu topraklarında doğallığıyla öne çıktığını ancak yabancı orijinli türlerin yaygınlaşmasıyla bu kaynakların göz ardı edildiğini belirterek, "Bizim ilaçsız ve gübresiz yetişen inanılmaz kaynaklarımız vardı. Bunlar bize dışarıdan gelen yabancı orijinli meyvelerin arazimize dikilmesiyle göz ardı edildi, ihmal edildi. Bazı yerlerde kentsel yapılaşma nedeniyle yok edildi" dedi.

"ANADOLU GENETİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ZENGİN"

Ata ürünlerinin yok olduğunu dile getiren Gerçekcioğlu, Türkiye'nin dünya üzerindeki beş gen merkezinden üçüne ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının genetik çeşitlilik açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı. Bu zenginliğin yüzde 80'inin çeşitli nedenlerle tahrip edildiğini söyleyen Gerçekçioğlu, "Ata tohumlar ve yöresel adlandırdığımız dünya kadar meyvelerimiz heder edildi. Ülkemiz dünyanın en zengin genetik kaynağına sahip coğrafyalardan bir tanesidir" diye konuştu.

"TEKRAR TARIMA KAZANDIRABİLİRSEK İLAÇSIZ VE GÜBRESİZ ÜRETİM YÜZDE YÜZ OLUR"

Gerçekçioğlu, yerli meyve türlerinin yeniden tarıma kazandırılmasının önemine işaret ederek, "Bunları biz tekrar tarıma kazandırabilirsek ilaçsız ve gübresiz üretim yüzde yüz olur. Bir algıyla biz bunları yok ettik. Uyanıp bunları tekrar tarıma kazandırırsak hiç meyve bulamamaktansa varsın 150 gram meyve üretebilelim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA