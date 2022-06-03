Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı

Bir televizyon programında ortaya çıkan 'Yufkacı Muammer' olayı tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. İzleyenlerin soluksuz takip ettiği olayla ilgili dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. İşte 'Yufkacı Muammer' olayında son gelişmeler...

İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, katıldığı bir televizyon programında, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta sırra kadem bastığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.

'YUFKACI MUAMMER'E KAÇTILAR'

Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

'KAÇMA SEBEBİM EŞİM'

Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabını yolladı.

EVLENDİLER

Hamide Duman, kocasına ve çocuklarına geri dönmeyeceğini yufkacı Muammer Ay'a aşık olduğunu anlattı. Türkiye'nin tepki gösterdiği çift, bu olaydan kısa bir süre sonra evlilik kararı alıp nikah kıydı.

İLİŞKİ DURUMU: BOŞANMIŞ

Evlendikten sonra sosyal medya hesabındaki ilişki durumunu 'Evli' olarak güncelleyen Muammer Ay, yakın bir tarihte ilişki durumunu 'Boşanmış' olarak değiştirdi. Muammer Ay elti Hamide ile olan karelerini de sildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ay'ın, sosyal medya hesabındaki sisli dağ paylaşımı da dikkat çekti. Ay, bir yakının "Reis burada ne demek istiyorsun başın dumanlı" yorumuna ise "Aynen çavuş" yanıtını verdi.

