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Türkiye Prestij Ödülleri sahiplerini buldu

24.12.2024 15:11
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Nevra Serezli, Petek Dinçöz, Halil Ergün, Çoşkun Sabah, Gülden Karaböcek gibi ünlü isimlerin ödül aldığı etkinliğe spor, siyaset, sanat ve medya dünyasından önemli kişiler katıldı.

Türkiye Prestij Ödülleri sahiplerini buldu

Ferit Evgi ve Şeyhmus Güler organizatörlüğünde gerçekleşen Türkiye Prestij Ödülleri sahiplerini buldu. 2024 Türkiye Prestij Ödülleri Sanat Medya Spor Siyaset ve İş dünyasının seçkin isimlerine ev sahipliği yaptı. Gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi.

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SİNEMA ÖDÜLLERİ

1.NEVRA SEREZLİ (YAŞAM BOYU PRESTİJ ÖDÜLÜ)
2.HALİL ERGÜN (YAŞAM BOYU PRESTİJ ÖDÜLÜ)
3.NURİ ALÇO (YAŞAM BOYU PRESTİJ ÖDÜLÜ)

SANATÇI ÖDÜLLERİ

1.COŞKUN SABAH (TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ )
2.GÜLDEN KARABÖCEK (YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ)
3.PETEK DİNÇÖZ (POP FANTEZİ EN İYİ KADIN ŞARKICI)
4.HAKAN PEKER (YILIN EN İYİ POP ERKEK SANATÇISI)
5.ECE MUMAY (YILIN EN İYİ POP KADIN SANATÇISI)
6.PAU (YILIN PERFORMANS SANATÇISI)
7.LARA (YILIN EN İYİ ARABESK KADIN SANATÇISI)
8.ZEYNEP DİZDAR (POP MÜZİĞİN UNUTULMAYAN EN PRESTİJLİ ŞARKISI ‘İLLEDE SEN’ )

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BASIN ÖDÜLLLERİ

1.RIDVAN BIYIK SHOW TV ANA HABER (YILIN EN İYİ ANA HABER BÜLTENİ)
2.SÖYLEMEZSEM OLMAZ BEYAZ TV BİLAL ÖZBİLGE (YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI
3.MERYEM NAS KANAL 7 (YILIN EN BAŞARILI HAFTASONU SABAH HABER SPİKERİ)
4.YAVUZ OYMAK ATV ANA HABER (YILIN EN İYİ HABER MUHABİRİ)
5.KADİR MERCAN AHABER (YILIN EN BAŞARILI HABER MUHABİRİ)
6.MERVE DİNÇKOL KANAL D (YILIN EN İYİ KADIN ANA HABER SPİKERİ)
7.ERSEL YILDIRIM MYNET (YILIN EN İYİ HABER SİTESİ)
8.ELA RÜMEYSA CEBECİ HABERTÜRK (YILIN EN İYİ SABAH HABER SPİKERİ )
9.GÖZDE ÖZYÜREK ÜLKE TV (YILIN EN BAŞARILI SİYASET PROGRAMI ‘GÖRÜŞ’
10.MİNE ÇAKMAKÇI LİDER HABER TV (YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN HABER SPİKERİ)
11.AV.BEDİA TEYMUR HABERLER.COM (YILIN EN İYİ HABER PORTALI)
12.BAMBAŞKA SOHBETLER CEYDA DÜVENCİ (YILIN EN İYİ SÖYLEŞİ PROGRAMI) NTV
13.SEDA ÖĞRETİR (YILIN EN İYİ HABER KUŞAK PROGRAMI ) ZİNCİRLEME
REAKSİYON NTV
14.MERVE TOKAZ CNN TÜRK (YILIN EN BAŞARILI KADIN MUHABİRİ)

SİYASET ÖDÜLLERİ

1.AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AV.SERKAN BAYRAM (YILIN SİNEMA VE ONUR ÖDÜLÜ BUĞDAY TANESİ)

SPOR ÖDÜLLERİ

1.ÜMİT KARAN (EN İYİ SPOR YORUMCUSU)
2.NAGİHAN KARADERE (SPOR BAŞARI ÖDÜLÜ)

SAĞLIK ÖDÜLLERİ

1.ENDER SARAÇ (MESLEK ONUR ÖDÜLÜ)

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