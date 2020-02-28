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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Bugün 46'ncısı düzenlenecek olan Altın Kelebek ödül töreni İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından iptal edildi. Haberi duyuran Ahmet Hakan, "Böyle bir günde tabi ki Altın Kelebek falan olamaz" dedi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından bugün düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri töreni iptal edildi.

"SÖYLEMEYE BİLE GEREK YOK, İPTAL EDİLDİ"

TV, sinema ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Kelebek Ödülleri bugün düzenlenecek törenle 46. kez dağıtılacaktı. İdlib'ten gelen şehit haberleri sonrası program iptal edildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kararı köşesinden 'Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabi ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir' notuyla duyurdu.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANMADI

  1. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bugün Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacaktı. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği, görkemli şovların sahneleneceği, ayrıca dev sanatçıların özel sahne performanslarıyla renk katacağı tören, Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanacaktı. Törenin yeni yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
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