Türkiye şehitlerine ağlıyor! Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından bugün düzenlenecek olan Altın Kelebek Ödülleri töreni iptal edildi.

"SÖYLEMEYE BİLE GEREK YOK, İPTAL EDİLDİ"

TV, sinema ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Kelebek Ödülleri bugün düzenlenecek törenle 46. kez dağıtılacaktı. İdlib'ten gelen şehit haberleri sonrası program iptal edildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kararı köşesinden 'Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabi ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir' notuyla duyurdu.

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