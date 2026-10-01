Türkiye'ye de gelmişti: 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! En zorlandığı şeyi açıkladı

28 yaşında hayatının en uzun yolculuğuna çıkan Karl Bushby, 1998 yılında yürüyerek dünya turuna çıktı.

Uçak kullanmadan yolculuğunu tamamlamayı hedefleyen Bushby, Şili'nin Punta Arenas kentinden yola çıktı. Aradan geçen 28 yılda dünyanın farklı bölgelerinde on binlerce kilometre yürüdü.

Zorlu hava koşulları, uzun mesafeler, ekonomik sorunlar ve pandemi gibi engellere rağmen yolculuğuna devam etti.

"BENİ HİÇBİR ŞEY DURDURAMAZ" DEDİ

Bushby, yolculuğu boyunca karşısına çıkan her engelin bir şekilde aşılabileceğine inandığını söyledi.

Pandemi ve ekonomik kriz gibi durumların planlarını aksattığını ancak bunların kendisini tamamen durduramadığını belirten maceraperest, gerektiğinde bekleyerek yoluna devam ettiğini anlattı.

Ancak Bushby'ye göre yolculuğunun en zor kısmı bunların hiçbiri olmadı.

DÜNYAYI YÜRÜMEKTEN DAHA ZOR BİR ŞEY VAR

58 yaşındaki Bushby, kendisine yolculuğunun en zor tarafı sorulduğunda ilişkileri işaret etti.

YouTube'da yayın yapan A Mug Of Life kanalına konuşan Bushby, yıllar süren yolculuğunda aşk hayatının en büyük zorluk olduğunu söyledi.

"Yaptığım işin en zor yanı ne diye sorulduğunda, açık ara kadınlar ve ilişkiler oldu" diyen Bushby, bunun karşılaştığı en zorlu süreç olduğunu ifade etti.

İKİ KEZ AŞIK OLDU

Bushby, yolculuğu sırasında iki ciddi ilişki yaşadığını anlattı.

İlk ilişkisinin Kolombiyalı bir kadınla olduğunu söyleyen maceraperest, bu ilişkinin yaklaşık 7 yıl sürdüğünü belirtti.

Daha sonra Asya'da Japon bir kadınla üç yıl süren bir ilişki yaşadı. Bushby, bu ilişki sırasında aşık olduğunu ve pandemi nedeniyle aralarına mesafe girdiğini anlattı.

Pandeminin ardından ilişkinin de sona erdiğini söyleyen Bushby, yaşadığı hayatın herkes için kolay olmadığını ifade etti.

DAHA YOLA ÇIKMADAN BUNLARI DÜŞÜNMÜŞ

Bushby, ilişkiler konusunda yaşadığı zorlukların aslında yolculuğa başlamadan önce aklına geldiğini de söyledi.

Evindeyken tuttuğu ilk günlüklerde bu ihtimali yazdığını anlatan Bushby, uzun yolculuğu sırasında aşık olabileceğini ve bunun sonucunda zorlanabileceğini düşündüğünü belirtti.

Buna rağmen böyle bir durumun yaşandığında daha kolay olmadığını söyleyen Bushby, 28 yıldır devam eden yolculuğunda karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin bu olduğunu dile getirdi.

Bushby'nin annesi Angela'nın ise oğlunun dönüşünü İngiltere'nin Hull kentinde beklediği ve Bushby'nin 1998'de yola çıkmasından bu yana annesini yalnızca üç kez görebildiği aktarıldı.