Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye'ye de gelmişti: 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! En zorlandığı şeyi açıkladı

İngiliz maceraperest Karl Bushby, 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor. 1998 yılında başladığı yolculuğunda on binlerce kilometre kat eden Bushby, savaşlar, salgınlar ve maddi sorunlar gibi pek çok engelle karşılaştı. Ancak 58 yaşındaki gezgin, yolculuğunun en zor kısmının tahmin edilemeyecek bir şey olduğunu söyledi. İşte detaylar:

Türkiye'ye de gelmişti: 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! En zorlandığı şeyi açıkladı
Çiğdem Berfin Sevinç

28 yaşında hayatının en uzun yolculuğuna çıkan Karl Bushby, 1998 yılında yürüyerek dünya turuna çıktı.

Uçak kullanmadan yolculuğunu tamamlamayı hedefleyen Bushby, Şili'nin Punta Arenas kentinden yola çıktı. Aradan geçen 28 yılda dünyanın farklı bölgelerinde on binlerce kilometre yürüdü.

Zorlu hava koşulları, uzun mesafeler, ekonomik sorunlar ve pandemi gibi engellere rağmen yolculuğuna devam etti.

Türkiye ye de gelmişti: 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! En zorlandığı şeyi açıkladı 1

"BENİ HİÇBİR ŞEY DURDURAMAZ" DEDİ

Bushby, yolculuğu boyunca karşısına çıkan her engelin bir şekilde aşılabileceğine inandığını söyledi.

Pandemi ve ekonomik kriz gibi durumların planlarını aksattığını ancak bunların kendisini tamamen durduramadığını belirten maceraperest, gerektiğinde bekleyerek yoluna devam ettiğini anlattı.

Ancak Bushby'ye göre yolculuğunun en zor kısmı bunların hiçbiri olmadı.

DÜNYAYI YÜRÜMEKTEN DAHA ZOR BİR ŞEY VAR

58 yaşındaki Bushby, kendisine yolculuğunun en zor tarafı sorulduğunda ilişkileri işaret etti.

YouTube'da yayın yapan A Mug Of Life kanalına konuşan Bushby, yıllar süren yolculuğunda aşk hayatının en büyük zorluk olduğunu söyledi.

"Yaptığım işin en zor yanı ne diye sorulduğunda, açık ara kadınlar ve ilişkiler oldu" diyen Bushby, bunun karşılaştığı en zorlu süreç olduğunu ifade etti.

Türkiye ye de gelmişti: 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! En zorlandığı şeyi açıkladı 2

İKİ KEZ AŞIK OLDU

Bushby, yolculuğu sırasında iki ciddi ilişki yaşadığını anlattı.

İlk ilişkisinin Kolombiyalı bir kadınla olduğunu söyleyen maceraperest, bu ilişkinin yaklaşık 7 yıl sürdüğünü belirtti.

Daha sonra Asya'da Japon bir kadınla üç yıl süren bir ilişki yaşadı. Bushby, bu ilişki sırasında aşık olduğunu ve pandemi nedeniyle aralarına mesafe girdiğini anlattı.

Pandeminin ardından ilişkinin de sona erdiğini söyleyen Bushby, yaşadığı hayatın herkes için kolay olmadığını ifade etti.

DAHA YOLA ÇIKMADAN BUNLARI DÜŞÜNMÜŞ

Bushby, ilişkiler konusunda yaşadığı zorlukların aslında yolculuğa başlamadan önce aklına geldiğini de söyledi.

Evindeyken tuttuğu ilk günlüklerde bu ihtimali yazdığını anlatan Bushby, uzun yolculuğu sırasında aşık olabileceğini ve bunun sonucunda zorlanabileceğini düşündüğünü belirtti.

Buna rağmen böyle bir durumun yaşandığında daha kolay olmadığını söyleyen Bushby, 28 yıldır devam eden yolculuğunda karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin bu olduğunu dile getirdi.

Bushby'nin annesi Angela'nın ise oğlunun dönüşünü İngiltere'nin Hull kentinde beklediği ve Bushby'nin 1998'de yola çıkmasından bu yana annesini yalnızca üç kez görebildiği aktarıldı.

Türkiye ye de gelmişti: 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor! En zorlandığı şeyi açıkladı 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görenler ne diyeceğini bilemedi! Metro istasyonuna özel “tükürme kutusu” yerleştirildiGörenler ne diyeceğini bilemedi! Metro istasyonuna özel “tükürme kutusu” yerleştirildi
Yeni telefonunun özellikleri sızdırıldı! Kod adı "Darkhawk"Yeni telefonunun özellikleri sızdırıldı! Kod adı "Darkhawk"

Anahtar Kelimeler:
Dünya Türkiye Yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.