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Türkiye'ye dönmeyi düşünen Tolga Karel'den flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

'Yaprak Dökümü' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Bir süredir tır şoförlüğü yapan Karel,Türkiye'ye dönmeyi düşünürken fikrini değiştirdi ve Florida'ya yerleşmeye karar verdi.

Türkiye'ye dönmeyi düşünen Tolga Karel'den flaş karar

2005-2010 arası Kanal D'de yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

Zaman zaman Türkiye'de iyi bir teklif gelirse geri döneceğini söyleyen Karel, ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

Eski oyuncu, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğiz" dedi.

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Şoförlüğe devam edeceğini söyleyen Karel, balıkçı teknesi alıp okyanusa açılma hayalinden de bahsetti.

Tolga Karel'in ilk eşi Günay Musayeva'dan Cihangir adlı bir Sarah Socott'tan da Mia ve Kenan adlı 2 çocuğu var. Geçtiğimiz aylarda Amerika'daki hayatına dair ilginç açıklamalar yapan Karel, corona virüs sürecinde yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Karel, New York'a gidecektim bana 12 kişinin cesedini taşıyacağımı söylediler. Tırın soğutmalı dorsesinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini bir morga taşıdım" demişti.

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