Türkiye'ye geldi: Amacı saç ektirip diş tedavisi olmaktı! İngiliz turist hayatını kaybetti....

İstanbul'a saç ekimi ve diş tedavisi için gelen Mentor Rama (36) adlı İngiliz vatandaşı geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti.

Olay, 11 Kasım'da Şişli'de meydana geldi. Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı olan Mentor Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Şişli'de bir otelde kalan Rama, Fulya'da bir klinikte saç ektirdi.

FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI

Rama, ertesi gün ise Ayazağa'da bir diş kliniğinde diş yaptırdı. Daha sonra kaldığı otele gelen Mentor Rama'nın, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mentor Rama, 11 Kasım saat 16:30 sıralarında hayatını kaybetti.

CENAZE ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Rama'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA

