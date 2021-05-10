Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Türkiye’ye sinemayı getiren Sigmund Weinberg’in ilginç hikayesi şaşırttı

Türkiye’ye sinemayı getiren Sigmund Weinberg’in ilginç hikayesi şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin tüm dünyada etkili olmadığı yıllarda hafta sonu sinemaya gitmek ve vizyona giren filmleri takip etmek ailece yapılan eğlencelerin başında geliyordu. Özellikle birbirlerini tanıma yoluna giren çiftler mutlaka ilk randevularının birini sinema salonunda yapıyordu. Peki sinema kültürünün ülkemize nasıl geldiğini hiç düşündünüz mü?

Türkiye’ye sinemayı getiren Sigmund Weinberg’in ilginç hikayesi şaşırttı

Sinemanın dünyadaki başlangıcı Lumiere kardeşlerin icat ettiği “Cinematographe” ile 1895’te Paris’te gerçekleşti. İlerleyen zamanda ise Paris’ten yola çıkan sinema kültürü büyük bir hızla dünyaya yayıldı. Sigmund Weinberg beyaz perdenin Osmanlı’ya tanıtılmasına öncülük eden isimlerden biri olarak biliniyor.

Sigmund Weinberg, 1868 yılında Romanya’nın Galiçya bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Polonya Yahudisi olan Weinberg’in Osmanlı’ya geliş tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak tarihi kaynaklarda 1885 yılında Osmanlı’da ilk dükkanını açtığı yazıyor. İstanbul Galata’da açtığı dükkanında Weinberg, fotoğraf malzemeleri satıyordu. Aynı zamanda hobi olarak da tiyatroyla ilgileniyordu. Sigmund Weinberg, Osmanlı’ya ilk uzun metraj film çalışmasını getirmesinin yanında gramafonu ulaştıran ilk yabancı olarak biliniyor. Sigmund Weinberg’in en konuşulan yanlarından biri de 16 Ocak 1897 yılında halka açık ilk film gösterimini yapmasıdır. Sinemanın dünyadaki öncü isimleri Lumiere Kardeşler olarak bilinse de Avrupa’daji fotoğraf makinesi üreten şirketlerin Osmanlı’daki ayağını Sigmund Weinberg temsil etti. 1900’e gelindiğindeyse sinematografın tüm haklarını Lumiere Kardeşlerden satın alan Fransız Pathe şirketinin ülkemizdeki temsilcisi oldu.

110 çocuğun hayatını kaybettiği tarihin en korkunç eğlencesi: Valletta Karnavalı110 çocuğun hayatını kaybettiği tarihin en korkunç eğlencesi: Valletta Karnavalı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
İzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleriİzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleri
Kutsal balıklara cenaze töreni!Kutsal balıklara cenaze töreni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İngiltere’de hayatını bıraktı! Kendisini sokak köpeklerine adadı

İngiltere’de hayatını bıraktı! Kendisini sokak köpeklerine adadı

Keşfedilmesine rağmen bu olaylar hala gizemini koruyor

Keşfedilmesine rağmen bu olaylar hala gizemini koruyor

Serengeti Parkı değil, Balıkesir Ovası!

Serengeti Parkı değil, Balıkesir Ovası!

İzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleri

İzin verilmiyor! Ülkelere göre yasaklı olan köpek cinsleri

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.