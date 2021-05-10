Türkiye’ye sinemayı getiren Sigmund Weinberg’in ilginç hikayesi şaşırttı

Sinemanın dünyadaki başlangıcı Lumiere kardeşlerin icat ettiği “Cinematographe” ile 1895’te Paris’te gerçekleşti. İlerleyen zamanda ise Paris’ten yola çıkan sinema kültürü büyük bir hızla dünyaya yayıldı. Sigmund Weinberg beyaz perdenin Osmanlı’ya tanıtılmasına öncülük eden isimlerden biri olarak biliniyor.

Sigmund Weinberg, 1868 yılında Romanya’nın Galiçya bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Polonya Yahudisi olan Weinberg’in Osmanlı’ya geliş tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak tarihi kaynaklarda 1885 yılında Osmanlı’da ilk dükkanını açtığı yazıyor. İstanbul Galata’da açtığı dükkanında Weinberg, fotoğraf malzemeleri satıyordu. Aynı zamanda hobi olarak da tiyatroyla ilgileniyordu. Sigmund Weinberg, Osmanlı’ya ilk uzun metraj film çalışmasını getirmesinin yanında gramafonu ulaştıran ilk yabancı olarak biliniyor. Sigmund Weinberg’in en konuşulan yanlarından biri de 16 Ocak 1897 yılında halka açık ilk film gösterimini yapmasıdır. Sinemanın dünyadaki öncü isimleri Lumiere Kardeşler olarak bilinse de Avrupa’daji fotoğraf makinesi üreten şirketlerin Osmanlı’daki ayağını Sigmund Weinberg temsil etti. 1900’e gelindiğindeyse sinematografın tüm haklarını Lumiere Kardeşlerden satın alan Fransız Pathe şirketinin ülkemizdeki temsilcisi oldu.



