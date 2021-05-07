110 çocuğun hayatını kaybettiği tarihin en korkunç eğlencesi: Valletta Karnavalı

Malta, Güney Avrupa bölgesinde yer alan küçük bir ada ülkesidir. Ülkenin başkenti olan Valletta’da her yıl Paskalya’nın sonrasında baharı karşılamak için festival düzenlenir. Adını meşhur Malta şövalyesi Jean De Valletta’dan alan şehir tarihte oldukça önemli bir yere sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun saldırılarını püskürtmesi nedeniyle Malta tarihinin kahraman figürlerinden biri kabul ediliyor. Karnaval zamanı şehrin sokakları devasa maskeler, balonlar ve görsel şölen sunan renkli süslemelerle bezeniyor. 1823 yılında düzenlenen karnavalda ise 110 çocuk hayatını kaybetti. Peki bu olay nasıl gerçekleşti?

19.Yüzyılın ilk yarısında Malta adası, İngiliz sömürgesi altındaydı. Bu dönemde ada halkı sadece siyasi anlamda değil ekonomik olarak da İngilizlerin kontrolündeydi. 1820’li yıllarda adada büyük bir kıtlık yaşanmaktaydı. Bu nedenle Valletta Karnavalı sırasında şehirdeki yoksul çocuklara ekmek ve meyve vermek geleneksel hale gelen bir durumdu. Karnavalın son günü olan 11 Şubat 1823 tarihinde ekmek dağıtımı Valletta Minori Osservanti manastırında yapılacaktı. Yetişkinler manastırda dağıtılacak ekmekten alıp karınlarını doğurmak istediler. Çocuklar sırasıyla manastıra giriş yaparken yetişkinler mahzene doğru birbirlerini iterek ilerlemeye başladı. Bu sırada büyük bir izdiham yaşandı. Yetişkinler çocukları ezerek ekmeğin dağıtıldığı alana doğru ilerlemeye çalıştı. Bu sırada manastırda görevli olan kişiler daha önce ekmek alanları kişilerin bir kez daha almasını engellemek için mahzen kapılarını kapattı.

Manastırın karanlık koridorunu o gün sadece tek bir lamba aydınlatıyordu. Yaşanan izdiham sonucunda ise o tek lambada söndü ve ortalığı büyük bir karanlık kapladı. Karanlık 20 dakika sürdü ve tarihi kayıtlarda yer alan bilgilere göre 110 çocuk itişme sonucunda hayatını kaybetti.



