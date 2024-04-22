Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü son halini paylaştı! İşte son hali...

Ünlü türkücü Seher Dilovan ülkeyi terk edip İsviçre'ye taşınmıştı. Artık bambaşka bir hayat yaşayan Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, doğa iç içe olan pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Dilovan, sosyal medya hesabından sık sık İsviçre'deki yaşamını paylaşmayı ihmal etmiyor. Türkücünün paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü türkücünün son hali gündem oldu.

"SAĞLIĞININ KIYMETİNİ BİL"

Dilovan, Instagram hesabından son halini paylaşarak şu notu yazdı:

"Kalabalığa aldanma. Bugün yanında olanı, yarın karşında görürsün. Şartlar değişince insanlar da değişir. Tanımadığından değil, yanlış tanıdığından korkacaksın. Kendinizi önemseyin, hayat kısa, sağlığının kıymetini bil."

Şarkıcıya hayranları yorum yağdırdı. Dilovan'a "Sen hep güzeldin", "Seni çok seviyoruz", "Her geçen gün daha güzel oluyor" gibi yorumlar yapıldı.





