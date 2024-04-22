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Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü son halini paylaştı! İşte son hali...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 15:29
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Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, radikal bir karar almış ve İsviçre'ye taşınmıştı. Şarkıcı İsviçre'nin Cenevre kentinde bir köyde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Usta şarkıcı Instagram hesabından son halini paylaştı. Şarkıcının paylaşımına hayranları tarafından beğeni yağdı.

Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü son halini paylaştı! İşte son hali...

Ünlü türkücü Seher Dilovan ülkeyi terk edip İsviçre'ye taşınmıştı. Artık bambaşka bir hayat yaşayan Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, doğa iç içe olan pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

SEHER DİLOVAN

Dilovan, sosyal medya hesabından sık sık İsviçre'deki yaşamını paylaşmayı ihmal etmiyor. Türkücünün paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü türkücünün son hali gündem oldu.

"SAĞLIĞININ KIYMETİNİ BİL"

Dilovan, Instagram hesabından son halini paylaşarak şu notu yazdı:

"Kalabalığa aldanma. Bugün yanında olanı, yarın karşında görürsün. Şartlar değişince insanlar da değişir. Tanımadığından değil, yanlış tanıdığından korkacaksın. Kendinizi önemseyin, hayat kısa, sağlığının kıymetini bil."

SEHERDİLOVAN

Şarkıcıya hayranları yorum yağdırdı. Dilovan'a "Sen hep güzeldin", "Seni çok seviyoruz", "Her geçen gün daha güzel oluyor" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Seher Dilovan sosyal medya
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