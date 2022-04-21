HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Biz olmasak yiyecek ekmek bulamazsınız' deyip küfretmişti! O Suriyeli Türkiye'ye veda ediyor

'Biz olmasak yiyecek ekmek bulamazsınız' deyip küfretmişti! O Suriyeli Türkiye'ye veda ediyor

21.04.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türk vatandaşlarına küfreden Suriyeli'nin videosu büyük tepki toplamıştı. Videoda "Biz olmasak yiyecek ekmek bulamazsınız" diyen Suriyeli F. H. hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklanan F. H.'nin sınır dışı edilmesi için de işlemler başlatıldı.

'Biz olmasak yiyecek ekmek bulamazsınız' deyip küfretmişti! O Suriyeli Türkiye'ye veda ediyor

Sosyal medya platformu üzerinde Suriyeliler ülkelerine dönsünler diyen Türklere küfrettiği videoyu sosyal medyaya yükleyen yabacı uyruklu F.H. kamuoyunda büyük tepki çekti. “Biz olmasak ekmek parası bulamazsınız, biz burada değilsek hiçbir şey yapamazsınız” sözlerini kaydettiği videosu sosyal medyada kısa sürede yayılan ve tepki çeken şahıs için emniyet ekipleri harekete geçti.

1f3a41af-e67c-471c-83f4-5359a012fc46

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu teşkil eden ifadelerin yer aldığı videodaki şahsın; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yabancı uyruklu F.H. olduğu belirlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın tamamlanan işlemleri sonrasında sınır dışı edileceği öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
21 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları!21 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları!
'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti
Dünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayıDünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayı
Anahtar Kelimeler:
suriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.